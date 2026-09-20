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Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK)

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Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 1
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 2
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 3
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 4
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 5
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 6
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 7
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 8
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 9
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 10
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 11
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 12
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 13
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 14
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 15
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 16
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 17
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 18
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 19
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 20
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 21
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 22
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 23
Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 1
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 2
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 3
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 4
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 5
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 6
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 7
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 8
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 9
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 10
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 11
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 12
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 13
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 14
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 15
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 16
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 17
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 18
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 19
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 20
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 21
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 22
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 23
  • Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657990
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Размеры в упаковке, см
16х12х8
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK)

Внешний SSD Silicon Power PC60 [SP040TBPSDPC60CK] выполнен в квадратном черном корпусе из ударостойкого пластика и имеет компактные размеры 80x80 мм. Он вынослив к ударам и падениям, что обеспечивает сохранность данных. В углу есть отверстие для крепление ремешка или карабина. Накопитель не занимает много места в сумке и позволяет получать доступ к необходимым файлам по требованию. Для хранения видео, фотографий, документов, программ предлагается 256 ГБ свободного пространства. В комплекте с SSD-накопителем Silicon Power PC60 поставляется кабель с разъемами синхронизации USB Type-C и USB Type-A.

Отзывы о товаре Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Описание
Внешний SSD Silicon Power PC60 [SP040TBPSDPC60CK] выполнен в квадратном черном корпусе из ударостойкого пластика и имеет компактные размеры 80x80 мм. Он вынослив к ударам и падениям, что обеспечивает сохранность данных. В углу есть отверстие для крепление ремешка или карабина. Накопитель не занимает много места в сумке и позволяет получать доступ к необходимым файлам по требованию. Для хранения видео, фотографий, документов, программ предлагается 256 ГБ свободного пространства. В комплекте с SSD-накопителем Silicon Power PC60 поставляется кабель с разъемами синхронизации USB Type-C и USB Type-A.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Silicon Power 256Gb PC60 (SP256GBPSDPC60CK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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