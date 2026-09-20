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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 630 руб.
2 270
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656737
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Описание товара Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01)
Док-станция Baseus UltraJoy Series 4-Port HUB Space Grey (USB-A to USB3.0*3+RJ45*1) (B0005280A813-01) - это идеальный аксессуар для вашей работы и жизни, оснащенный 3 портами USB 3.0 для обеспечения сверхбыстрой скорости передачи данных 5 Гбит/с. Разветвитель легко загружает или загружает файлы, музыку и фотографии за несколько секунд. Порт Ethernet RJ45 обеспечивает надежное и быстрое соединение Ethernet 1000 Мбит/с. Этот USB-концентратор идеально подходит для всех ноутбуков и настольных компьютеров с USB-портом. Супермини-размер и компактный дизайн позволяют легко носить с собой и идеально подходят для путешествий. Выходная мощность 100 Вт позволяет полностью заряжать ваш ноутбук и мобильный телефон в кратчайшие сроки. Наслаждайтесь сверхбыстрой передачей данных со скоростью до 5 Гбит/с. Изображения и файлы передаются за секунды. Спецификации: USB 3.0 порт: 5 Гбит/с, Выход: 5 В 0,9А, RJ45: 1000 Мбит/с, Совместимые Системы: Windows, Apple OS, Linux, Vista.
Док-станция Baseus UltraJoy Series 4-Port HUB Space Grey (USB-A to USB3.0*3+RJ45*1) (B0005280A813-01) - это идеальный аксессуар для вашей работы и жизни, оснащенный 3 портами USB 3.0 для обеспечения сверхбыстрой скорости передачи данных 5 Гбит/с. Разветвитель легко загружает или загружает файлы, музыку и фотографии за несколько секунд. Порт Ethernet RJ45 обеспечивает надежное и быстрое соединение Ethernet 1000 Мбит/с. Этот USB-концентратор идеально подходит для всех ноутбуков и настольных компьютеров с USB-портом. Супермини-размер и компактный дизайн позволяют легко носить с собой и идеально подходят для путешествий. Выходная мощность 100 Вт позволяет полностью заряжать ваш ноутбук и мобильный телефон в кратчайшие сроки. Наслаждайтесь сверхбыстрой передачей данных со скоростью до 5 Гбит/с. Изображения и файлы передаются за секунды. Спецификации: USB 3.0 порт: 5 Гбит/с, Выход: 5 В 0,9А, RJ45: 1000 Мбит/с, Совместимые Системы: Windows, Apple OS, Linux, Vista.
Хаб Baseus BS-OH109 Space Grey (B0005280A813-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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