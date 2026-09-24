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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 760 руб.
3 430
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656263
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Описание товара Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001)
На вашем устройстве слишком мало портов? Концентратор 5-в-1 от Baseus решит эту проблему. WKQX040001 оснащен портами USB, USB-C и HDMI. Он обеспечивает быструю скорость передачи данных до 500 Мбит/с и видео в формате 4K. Совместим с широким спектром устройств, а специальная кнопка позволит вам остановить отображение экрана одним щелчком мыши. Деловая встреча, университетская лекция - в этих и подобных ситуациях вам пригодится Baseus hub. Устройство позволяет отображать высококачественное изображение 4K с разрешением 30 Гц. Благодаря этому вы можете отображать презентации или фильмы на большом экране. Более того, в целях конфиденциальности концентратор был оснащен кнопкой, с помощью которой вы можете выключить дисплей.
На вашем устройстве слишком мало портов? Концентратор 5-в-1 от Baseus решит эту проблему. WKQX040001 оснащен портами USB, USB-C и HDMI. Он обеспечивает быструю скорость передачи данных до 500 Мбит/с и видео в формате 4K. Совместим с широким спектром устройств, а специальная кнопка позволит вам остановить отображение экрана одним щелчком мыши. Деловая встреча, университетская лекция - в этих и подобных ситуациях вам пригодится Baseus hub. Устройство позволяет отображать высококачественное изображение 4K с разрешением 30 Гц. Благодаря этому вы можете отображать презентации или фильмы на большом экране. Более того, в целях конфиденциальности концентратор был оснащен кнопкой, с помощью которой вы можете выключить дисплей.
Хаб-адаптер Baseus Lite Series Black (WKQX040001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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