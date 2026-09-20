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Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) купить с доставкой в Москве
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Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201)

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Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 1
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 2
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 3
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 4
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 5
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 6
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 7
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 8
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 9
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 10
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 11
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 12
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 13
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 14
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 15
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 16
Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 1
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 2
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 3
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 4
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 5
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 6
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 7
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 8
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 9
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 10
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 11
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 12
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 13
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 14
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 15
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 16
  • Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
840 руб.  1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656612
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Переходник
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
62

Описание товара Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201)

Адаптер Baseus Lite серии USB-C к RJ45 обеспечивает стабильный доступ к сети. Он передает данные со скоростью до 100 Мбит/с, а благодаря его широкой совместимости вы сможете подключать его к устройствам с самыми популярными операционными системами. Мощный чип обеспечивает стабильность и быструю реакцию. Адаптер чрезвычайно прочный и удобный, кроме того, он имеет защиту от перегрева. Подключите адаптер USB-C серии Baseus Lite к разъему RJ45 и наслаждайтесь стабильным доступом к сети. Высокопроизводительный чип обеспечивает надежное соединение, а функция plug &amp; play позволяет подключаться мгновенно. Адаптер также оснащен световым индикатором, который позволяет вам знать, когда устройство работает.

Отзывы о товаре Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Переходник
Описание
Адаптер Baseus Lite серии USB-C к RJ45 обеспечивает стабильный доступ к сети. Он передает данные со скоростью до 100 Мбит/с, а благодаря его широкой совместимости вы сможете подключать его к устройствам с самыми популярными операционными системами. Мощный чип обеспечивает стабильность и быструю реакцию. Адаптер чрезвычайно прочный и удобный, кроме того, он имеет защиту от перегрева. Подключите адаптер USB-C серии Baseus Lite к разъему RJ45 и наслаждайтесь стабильным доступом к сети. Высокопроизводительный чип обеспечивает надежное соединение, а функция plug &amp; play позволяет подключаться мгновенно. Адаптер также оснащен световым индикатором, который позволяет вам знать, когда устройство работает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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