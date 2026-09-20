Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Переходник Baseus Lite Black (WKQX000201)
Адаптер Baseus Lite серии USB-C к RJ45 обеспечивает стабильный доступ к сети. Он передает данные со скоростью до 100 Мбит/с, а благодаря его широкой совместимости вы сможете подключать его к устройствам с самыми популярными операционными системами. Мощный чип обеспечивает стабильность и быструю реакцию. Адаптер чрезвычайно прочный и удобный, кроме того, он имеет защиту от перегрева. Подключите адаптер USB-C серии Baseus Lite к разъему RJ45 и наслаждайтесь стабильным доступом к сети. Высокопроизводительный чип обеспечивает надежное соединение, а функция plug & play позволяет подключаться мгновенно. Адаптер также оснащен световым индикатором, который позволяет вам знать, когда устройство работает.
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