Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Хаб Baseus Lite Series 4-Port Type-C (Type-C to USB 3.0*4) 25cm Black (WKQX030301)
USB-разветвитель Baseus Lite Series 4-Port позволяет организовать подключение к компьютеру различных периферийных устройств – клавиатура, мышь, колонка, флэш-накопитель, внешний диск. Он выполнен в прямоугольном корпусе из прочного пластика ABS компактных размеров, поэтому не займет много места на столе и в сумке. На боковых гранях расположены четыре порта USB 3.1 Gen1 Type-A, которые отличаются пропускной способностью 5 Гбит/с. Для подключения разветвителя Baseus Lite Series 4-Port к ноутбуку или другому устройству применяется кабель длиной 2 м с интерфейсом подключения USB Type-C и износостойкой текстильной оплеткой.
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