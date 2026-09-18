Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-S 4порт. серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%990 руб. 1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325037
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-C
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см
Питание
через USB
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
128
Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-S 4порт. серебристый
USB-разветвитель Digma HUB-4U3.0-UC-S выполнен в надежном металлическом корпусе серебристого цвета. Это универсальное приспособление, которое позволяет подключать различные устройства и аксессуары к мобильной технике. Разветвитель оснащен разъемом USB Type C, который используется для подключения к смартфону
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Бренд
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB Type-C
Количество портов USB
4
Особенности
длина шнура 20 см
Питание
через USB
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
USB-разветвитель Digma HUB-4U3.0-UC-S выполнен в надежном металлическом корпусе серебристого цвета. Это универсальное приспособление, которое позволяет подключать различные устройства и аксессуары к мобильной технике. Разветвитель оснащен разъемом USB Type C, который используется для подключения к смартфону
Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-4U3.0-UC-S 4порт. серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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