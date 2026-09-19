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USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 купить с доставкой в Москве
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USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03

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USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 1
USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 2
USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 3
USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 1
  • USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 2
  • USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 3
  • USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
440 руб.  610 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474574
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03
440 руб. -28%
610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Хаб
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
200

Описание товара USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03

USB концентратор Gembird UHB-U2P4-03. Версия USB: 2.0. Кол-во портов: 4. Длина кабеля: 15 см. Размеры: 100x31x12 мм. Вес: 30 г.

Отзывы о товаре USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Хаб
Описание
USB концентратор Gembird UHB-U2P4-03. Версия USB: 2.0. Кол-во портов: 4. Длина кабеля: 15 см. Размеры: 100x31x12 мм. Вес: 30 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 – стоимость товара 440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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