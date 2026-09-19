USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%440 руб. 610 руб.
В наличии
Код товара: 474574
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
440 руб. -28%
610 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
200
Описание товара USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03
USB концентратор Gembird UHB-U2P4-03. Версия USB: 2.0. Кол-во портов: 4. Длина кабеля: 15 см. Размеры: 100x31x12 мм. Вес: 30 г.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 440 руб. 900 руб.110 руб. в СплитХаб-разветвитель USB Defender Quadro Infix USB 4-ports 83504
-
В наличииЦена 460 руб. 840 руб.115 руб. в СплитХаб-разветвитель USB Defender Quadro Promt USB 4-ports 83200
-
В наличииЦена 600 руб. 1 050 руб.150 руб. в СплитХаб-разветвитель USB 2.0 Buro BU-HUB7-1.0-U2.0 7порт. черный
-
В наличииЦена 600 руб. 1 130 руб.150 руб. в СплитАдаптер USB Buro BU-BT40С черный
-
В наличииЦена 760 руб. 840 руб.190 руб. в СплитАдаптер для SSD AgeStar AS-MC02 PCIe 3.0
-
В наличииЦена 790 руб. 1 440 руб.198 руб. в СплитХаб-разветвитель USB Defender Quadro Express USB 3.0 4-ports 832...
-
В наличииЦена 840 руб. 1 450 руб.210 руб. в СплитХаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-U3.0-L 4порт. черный
-
В наличииЦена 940 руб. 2 400 руб.235 руб. в СплитХаб-разветвитель USB 3.0 TP-Link UH400 4порт. черный
-
В наличииЦена 1 010 руб. 1 690 руб.253 руб. в СплитХаб-разветвитель USB 3.0 Buro BU-HUB4-0.5-U3.0 4порт. черный
-
В наличииЦена 1 030 руб. 1 910 руб.258 руб. в СплитХаб-разветвитель USB Defender Septima Slim USB 7-ports 83505
-
В наличииЦена 1 420 руб. 2 180 руб.355 руб. в СплитКабель VCOM USB3 - RJ45 0.15м (DU312M)
-
В наличииЦена 3 012 руб.753 руб. в СплитАдаптер Satechi Type-C to HDMI 4K 60HZ Silver
USB концентратор Gembird UHB-U2P4-03. Версия USB: 2.0. Кол-во портов: 4. Длина кабеля: 15 см. Размеры: 100x31x12 мм. Вес: 30 г.
USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 – стоимость товара 440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03