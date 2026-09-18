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Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный купить с доставкой в Москве
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Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный

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Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный - фото 1
Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный - фото 2
Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный - фото 3
Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный - фото 1
  • Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный - фото 2
  • Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный - фото 3
  • Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 060 руб.  1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325035
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
65

Описание товара Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный

Адаптер HAMA 135748 представляет собой портативную внешнюю звуковую карту, обладающую универсальной совместимостью для использования с любыми моделями ноутбуков. Компактная модель представлена в черном цвете корпуса и отличается простым использованием. Гарантируется функционирование устройства с ноутбуками на базе популярных операционных систем. Адаптер HAMA 135748 использует для подключения широко распространенный интерфейс USB Type-C. К самой звуковой карте наушники или колонки подсоединяются при помощи стандартного разъема 3.5 mm jack.

Отзывы о товаре Хаб-разветвитель USB 2.0 Hama 00135748 1порт. черный




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер HAMA 135748 представляет собой портативную внешнюю звуковую карту, обладающую универсальной совместимостью для использования с любыми моделями ноутбуков. Компактная модель представлена в черном цвете корпуса и отличается простым использованием. Гарантируется функционирование устройства с ноутбуками на базе популярных операционных систем. Адаптер HAMA 135748 использует для подключения широко распространенный интерфейс USB Type-C. К самой звуковой карте наушники или колонки подсоединяются при помощи стандартного разъема 3.5 mm jack.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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