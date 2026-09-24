Переходник UGREEN CM654-15575 Gray
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%1 140 руб. 1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656618
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
110
Описание товара Переходник UGREEN CM654-15575 Gray
Адаптер UGREEN CM654-15575 позволяет подключать телефон или компьютер с портом USB Type-C или Thunderbolt 4/3 к монитору с DisplayPort без необходимости устанавливать драйвер или программное обеспечение. Этот конвертер USB-C to DP поддерживает разрешение до 8K@60Hz (обратно поддерживает 4K@240Hz, 2K@240Hz). С Dynamic HDR вы можете наслаждаться более реалистичными фотографиями и видео с яркими цветами и высокой контрастностью.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Адаптер UGREEN CM654-15575 позволяет подключать телефон или компьютер с портом USB Type-C или Thunderbolt 4/3 к монитору с DisplayPort без необходимости устанавливать драйвер или программное обеспечение. Этот конвертер USB-C to DP поддерживает разрешение до 8K@60Hz (обратно поддерживает 4K@240Hz, 2K@240Hz). С Dynamic HDR вы можете наслаждаться более реалистичными фотографиями и видео с яркими цветами и высокой контрастностью.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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