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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655214
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Описание товара USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001)
USB-разветвитель Baseus Lite Series 4-Port позволяет организовать подключение к компьютеру различных периферийных устройств – клавиатура, мышь, колонка, флэш-накопитель, внешний диск. Он выполнен в прямоугольном корпусе из прочного пластика ABS компактных размеров, поэтому не займет много места на столе и в сумке. На боковых гранях расположены четыре порта USB 3.1 Gen1 Type-A, которые отличаются пропускной способностью 5 Гбит/с. Для подключения разветвителя Baseus Lite Series 4-Port к ноутбуку или другому устройству применяется кабель длиной 2 м с интерфейсом подключения USB Type-C и износостойкой текстильной оплеткой.
USB-разветвитель Baseus Lite Series 4-Port позволяет организовать подключение к компьютеру различных периферийных устройств – клавиатура, мышь, колонка, флэш-накопитель, внешний диск. Он выполнен в прямоугольном корпусе из прочного пластика ABS компактных размеров, поэтому не займет много места на столе и в сумке. На боковых гранях расположены четыре порта USB 3.1 Gen1 Type-A, которые отличаются пропускной способностью 5 Гбит/с. Для подключения разветвителя Baseus Lite Series 4-Port к ноутбуку или другому устройству применяется кабель длиной 2 м с интерфейсом подключения USB Type-C и износостойкой текстильной оплеткой.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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