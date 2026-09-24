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USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001) купить с доставкой в Москве
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USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001)

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USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001) - фото 1
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001) - фото 2
USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001) - фото 1
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001) - фото 2
  • USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655214
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)
Количество портов USB
4
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
90

Описание товара USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001)

USB-разветвитель Baseus Lite Series 4-Port позволяет организовать подключение к компьютеру различных периферийных устройств – клавиатура, мышь, колонка, флэш-накопитель, внешний диск. Он выполнен в прямоугольном корпусе из прочного пластика ABS компактных размеров, поэтому не займет много места на столе и в сумке. На боковых гранях расположены четыре порта USB 3.1 Gen1 Type-A, которые отличаются пропускной способностью 5 Гбит/с. Для подключения разветвителя Baseus Lite Series 4-Port к ноутбуку или другому устройству применяется кабель длиной 2 м с интерфейсом подключения USB Type-C и износостойкой текстильной оплеткой.

Отзывы о товаре USB-хаб Baseus Lite Series Black (WKQX030001)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Интерфейсы
USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)
Количество портов USB
4
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
USB-разветвитель Baseus Lite Series 4-Port позволяет организовать подключение к компьютеру различных периферийных устройств – клавиатура, мышь, колонка, флэш-накопитель, внешний диск. Он выполнен в прямоугольном корпусе из прочного пластика ABS компактных размеров, поэтому не займет много места на столе и в сумке. На боковых гранях расположены четыре порта USB 3.1 Gen1 Type-A, которые отличаются пропускной способностью 5 Гбит/с. Для подключения разветвителя Baseus Lite Series 4-Port к ноутбуку или другому устройству применяется кабель длиной 2 м с интерфейсом подключения USB Type-C и износостойкой текстильной оплеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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