Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10ST Grey
A4Tech FM10ST silent это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе проводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Купить мышку можно не только для ПК. Девайс подключается как к компьютеру, так и к ноутбуку с помощью интерфейса USB, что обеспечивает стабильность связи и высокую скорость взаимодействия. Питание мыши осуществляется непосредственно от USB. Разрешение используемого в конструкции девайса сенсора составляет 1600 dpi. Благодаря этому мышка чутко реагирует на команды пользователя и может использоваться для решения различных задач. A4Tech FM10ST silent отлично подойдёт как для работы с офисными программами и приложениями, так и для игры в самые требовательные шутеры, бродилки и стрелялки.
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