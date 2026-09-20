Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474
Удобная, беспроводная и доступная — вот главные достоинства клавиатуры SVEN, предназначенной для работы и учебы. SVEN KB-C2300W имеет стандартную раскладку из 104 клавиш с приятным мягким ходом, при этом она приятна в использовании и поместится даже на небольшом столе. Символы на клавиши нанесены качественной краской, русские буквы выделены красным цветом — при печати будет легко сориентироваться пользователям даже с небольшим опытом работы с ПК и разной остротой зрения. Кроме того, клавиатура оснащена удобной «двухэтажной» клавишей Enter и длинными кнопками Shift. Ну и, конечно, есть у KB-C2300W отдельный цифровой блок, без которого не могут представить свою работу и учебу те, чья деятельность связана с вычислениями.
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