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Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474

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Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 1
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 2
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 3
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 4
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 5
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 6
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 7
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 8
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 9
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 10
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 11
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 12
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 13
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 14
Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 1
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 2
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 3
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 4
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 5
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 6
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 7
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 8
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 9
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 10
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 11
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 12
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 13
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 14
  • Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
640 руб.  1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654204
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
45х14х7
Вес, г.
440

Описание товара Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474

Удобная, беспроводная и доступная — вот главные достоинства клавиатуры SVEN, предназначенной для работы и учебы. SVEN KB-C2300W имеет стандартную раскладку из 104 клавиш с приятным мягким ходом, при этом она приятна в использовании и поместится даже на небольшом столе. Символы на клавиши нанесены качественной краской, русские буквы выделены красным цветом — при печати будет легко сориентироваться пользователям даже с небольшим опытом работы с ПК и разной остротой зрения. Кроме того, клавиатура оснащена удобной «двухэтажной» клавишей Enter и длинными кнопками Shift. Ну и, конечно, есть у KB-C2300W отдельный цифровой блок, без которого не могут представить свою работу и учебу те, чья деятельность связана с вычислениями.

Отзывы о товаре Клавиатура Sven KB-C2300W SV-021474




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Описание
Удобная, беспроводная и доступная — вот главные достоинства клавиатуры SVEN, предназначенной для работы и учебы. SVEN KB-C2300W имеет стандартную раскладку из 104 клавиш с приятным мягким ходом, при этом она приятна в использовании и поместится даже на небольшом столе. Символы на клавиши нанесены качественной краской, русские буквы выделены красным цветом — при печати будет легко сориентироваться пользователям даже с небольшим опытом работы с ПК и разной остротой зрения. Кроме того, клавиатура оснащена удобной «двухэтажной» клавишей Enter и длинными кнопками Shift. Ну и, конечно, есть у KB-C2300W отдельный цифровой блок, без которого не могут представить свою работу и учебу те, чья деятельность связана с вычислениями.
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