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Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015

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Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 1
Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 2
Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 3
Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 4
Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 5
Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 6
Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 7
Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 8
Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
112
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 1
  • Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 2
  • Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 3
  • Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 4
  • Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 5
  • Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 6
  • Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 7
  • Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 8
  • Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654127
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
717

Описание товара Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015

Представляем вашему вниманию стильную и функциональную клавиатуру Acer, идеально подходящую для использования с персональными компьютерами. Эта полноразмерная клавиатура с удобной ANSI-раскладкой обеспечивает комфортный набор текста благодаря ножничному механизму клавиш, который отличается мягкостью и тихим ходом. Клавиатура Acer оснащена 112 клавишами, включая мультимедийные, что позволяет легко управлять аудио- и видеоконтентом, а также упрощает доступ к часто используемым функциям благодаря наличию клавиши функции (Fn). Беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров обеспечивает удобство использования без необходимости возиться с проводами, а встроенный аккумулятор гарантирует долгую и стабильную работу устройства. Элегантный белый цвет клавиатуры добавит стиля любому рабочему месту, а вес всего 554 грамма делает ее переноску легкой и удобной. Клавиатура Acer сочетает в себе современные технологии и изысканный дизайн, становясь надежным помощником в ежедневных задачах.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKR301 White-Silver ZL.KBDEE.015




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
112
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию стильную и функциональную клавиатуру Acer, идеально подходящую для использования с персональными компьютерами. Эта полноразмерная клавиатура с удобной ANSI-раскладкой обеспечивает комфортный набор текста благодаря ножничному механизму клавиш, который отличается мягкостью и тихим ходом. Клавиатура Acer оснащена 112 клавишами, включая мультимедийные, что позволяет легко управлять аудио- и видеоконтентом, а также упрощает доступ к часто используемым функциям благодаря наличию клавиши функции (Fn). Беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров обеспечивает удобство использования без необходимости возиться с проводами, а встроенный аккумулятор гарантирует долгую и стабильную работу устройства. Элегантный белый цвет клавиатуры добавит стиля любому рабочему месту, а вес всего 554 грамма делает ее переноску легкой и удобной. Клавиатура Acer сочетает в себе современные технологии и изысканный дизайн, становясь надежным помощником в ежедневных задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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