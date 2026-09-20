Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air
Клавиатура A4TECH — это надежное и стильное устройство, предназначенное для пользователей ПК, которые ценят удобство и функциональность. Устройство выполнено в современном сером цвете и оснащено мембранными клавишами для мягкого и тихого нажатия. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения и радиусу действия беспроводной связи до 15 метров, вы можете свободно перемещаться без потери сигнала. Клавиатура оснащена 18 клавишами, обеспечивающими все основные функции для работы с ПК. Она питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости постоянной замены батареек. В комплект входит оптическая мышь с разрешением сенсора 2000 dpi, также работающая от встроенного аккумулятора, что обеспечивает плавное и точное перемещение курсора. Клавиатура A4TECH — это отличный выбор для тех, кто ищет гармоничное сочетание стиля, производительности и долговечности в беспроводных устройствах для ПК.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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