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Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air

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Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Количество клавиш
18
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654117
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
серый
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
300

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air

Клавиатура A4TECH — это надежное и стильное устройство, предназначенное для пользователей ПК, которые ценят удобство и функциональность. Устройство выполнено в современном сером цвете и оснащено мембранными клавишами для мягкого и тихого нажатия. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения и радиусу действия беспроводной связи до 15 метров, вы можете свободно перемещаться без потери сигнала. Клавиатура оснащена 18 клавишами, обеспечивающими все основные функции для работы с ПК. Она питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости постоянной замены батареек. В комплект входит оптическая мышь с разрешением сенсора 2000 dpi, также работающая от встроенного аккумулятора, что обеспечивает плавное и точное перемещение курсора. Клавиатура A4TECH — это отличный выбор для тех, кто ищет гармоничное сочетание стиля, производительности и долговечности в беспроводных устройствах для ПК.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FG1600C Air




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Цвет
серый
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Развернуть
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это надежное и стильное устройство, предназначенное для пользователей ПК, которые ценят удобство и функциональность. Устройство выполнено в современном сером цвете и оснащено мембранными клавишами для мягкого и тихого нажатия. Благодаря радиоканальному интерфейсу подключения и радиусу действия беспроводной связи до 15 метров, вы можете свободно перемещаться без потери сигнала. Клавиатура оснащена 18 клавишами, обеспечивающими все основные функции для работы с ПК. Она питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости постоянной замены батареек. В комплект входит оптическая мышь с разрешением сенсора 2000 dpi, также работающая от встроенного аккумулятора, что обеспечивает плавное и точное перемещение курсора. Клавиатура A4TECH — это отличный выбор для тех, кто ищет гармоничное сочетание стиля, производительности и долговечности в беспроводных устройствах для ПК.
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Отзывы


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