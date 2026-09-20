Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 4DDR5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI представляет собой идеальную основу для сборки мощного игрового или рабочего ПК без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она оптимально подходит для геймеров, планирующих использовать современные видеокарты в связке с производительными процессорами Intel Core i5, i7 или даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений. Создатели контента также оценят её стабильность и широкие возможности подключения для работы с видеомонтажом, стримингом и 3D-графикой.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700. Эта комбинация обеспечивает совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel, но важно помнить, что B760 не поддерживает разгон CPU по множителю, оставляя эту возможность для старших Z-чипсетов. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что гарантирует большое количество слотов расширения и удобство монтажа в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также обеспечивает лучшее охлаждение компонентов.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти и достигать высоких частот с помощью профилей XMP, что критически важно для производительности в современных играх и рабочих приложениях. Для видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми быстрыми графическими ускорителями будущего. Для хранения данных доступны три слота M.2 с поддержкой высокоскоростных NVMe-накопителей PCIe 4.0, причём все они оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI спроектирована с большим запасом прочности, что является визитной карточкой серии TOMAHAWK. Мощная 12+1+1-фазная схема с качественными компонентами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное напряжение даже для старших моделей процессоров Core i7 и i9 при длительных нагрузках. Для питания CPU используются два разъёма 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими чипами и гарантирует отсутствие просадок по питанию.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для проводного подключения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предлагает качественное 7.1-канальное аудио, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии Mystic Light для синхронизации RGB-подсветки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя 8-pin коннекторами для питания процессора, а корпус поддерживает установку плат формата ATX. Хотя плата не предназначена для разгона CPU, её мощный VRM требует хорошей продуваемости внутри корпуса для стабильной работы с топовыми процессорами. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; проверить совместимость и наличие необходимой версии можно на официальном сайте производителя перед сборкой системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI представляет собой идеальную основу для сборки мощного игрового или рабочего ПК без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она оптимально подходит для геймеров, планирующих использовать современные видеокарты в связке с производительными процессорами Intel Core i5, i7 или даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений. Создатели контента также оценят её стабильность и широкие возможности подключения для работы с видеомонтажом, стримингом и 3D-графикой.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700. Эта комбинация обеспечивает совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel, но важно помнить, что B760 не поддерживает разгон CPU по множителю, оставляя эту возможность для старших Z-чипсетов. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что гарантирует большое количество слотов расширения и удобство монтажа в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также обеспечивает лучшее охлаждение компонентов.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти и достигать высоких частот с помощью профилей XMP, что критически важно для производительности в современных играх и рабочих приложениях. Для видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми быстрыми графическими ускорителями будущего. Для хранения данных доступны три слота M.2 с поддержкой высокоскоростных NVMe-накопителей PCIe 4.0, причём все они оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и троттлинга.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI спроектирована с большим запасом прочности, что является визитной карточкой серии TOMAHAWK. Мощная 12+1+1-фазная схема с качественными компонентами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное напряжение даже для старших моделей процессоров Core i7 и i9 при длительных нагрузках. Для питания CPU используются два разъёма 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими чипами и гарантирует отсутствие просадок по питанию.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE LAN-контроллер для проводного подключения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предлагает качественное 7.1-канальное аудио, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии Mystic Light для синхронизации RGB-подсветки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания оснащен двумя 8-pin коннекторами для питания процессора, а корпус поддерживает установку плат формата ATX. Хотя плата не предназначена для разгона CPU, её мощный VRM требует хорошей продуваемости внутри корпуса для стабильной работы с топовыми процессорами. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; проверить совместимость и наличие необходимой версии можно на официальном сайте производителя перед сборкой системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
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