The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Piano Choir
Альбом (сингл)
Handscapes
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 652399
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 860 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149623121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Piano Choir
Альбом (сингл)
Handscapes
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Jaboobies March, Straight No Chaser, Precious Lord, Sanctum Saintorium, Nation Time, Effi, Man Extensions, The Almoravids, Killers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jaboobies March, Straight No Chaser, Precious Lord, Sanctum Saintorium, Nation Time, Effi, Man Extensions, The Almoravids, Killers
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитKendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитNirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитU2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитHelloween - Keeper Of The Seven Keys: The Legacy (coloured) (425...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитOverkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитMy Chemical Romance - May Death Never Stop You (0093624840695) в...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитНеприкасаемые - Брел, брел, брел (Lime Green) (4603320377669) ви...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитNightwish - Human.:II:Nature. (0727361520410) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитThe Animals - The Complete (8718469537310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитСказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитArmin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149623121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Piano Choir
Альбом (сингл)
Handscapes
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Jaboobies March, Straight No Chaser, Precious Lord, Sanctum Saintorium, Nation Time, Effi, Man Extensions, The Almoravids, Killers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jaboobies March, Straight No Chaser, Precious Lord, Sanctum Saintorium, Nation Time, Effi, Man Extensions, The Almoravids, Killers
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка - по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) виниловая пластинка