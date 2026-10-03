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Journey - Greatest Hits (0196588230417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Journey - Greatest Hits (0196588230417) виниловая пластинка

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Journey - Greatest Hits (0196588230417) виниловая пластинка - фото 1
Journey - Greatest Hits (0196588230417) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Journey
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Journey - Greatest Hits (0196588230417) виниловая пластинка - фото 1
  • Journey - Greatest Hits (0196588230417) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652313
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588230417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Journey
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Only the Young, Don't Stop Believin', Wheel In The Sky, Faithfully, I'll Be Alright Without You, Any Way You Want It, Ask The Lonely, Who's Crying Now, Separate Ways (Worlds Apart), Lights, Lovin', Touchin', Squeezin', Open Arms, Girl Can't Help It, Send Her My Love, Be Good To Yourself, When You Love A Woman
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Journey - Greatest Hits (0196588230417) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Only the Young, Don't Stop Believin', Wheel In The Sky, Faithfully, I'll Be Alright Without You, Any Way You Want It, Ask The Lonely, Who's Crying Now, Separate Ways (Worlds Apart), Lights, Lovin', Touchin', Squeezin', Open Arms, Girl Can't Help It, Send Her My Love, Be Good To Yourself, When You Love A Woman

Отзывы о товаре Journey - Greatest Hits (0196588230417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588230417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Journey
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Only the Young, Don't Stop Believin', Wheel In The Sky, Faithfully, I'll Be Alright Without You, Any Way You Want It, Ask The Lonely, Who's Crying Now, Separate Ways (Worlds Apart), Lights, Lovin', Touchin', Squeezin', Open Arms, Girl Can't Help It, Send Her My Love, Be Good To Yourself, When You Love A Woman
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Only the Young, Don't Stop Believin', Wheel In The Sky, Faithfully, I'll Be Alright Without You, Any Way You Want It, Ask The Lonely, Who's Crying Now, Separate Ways (Worlds Apart), Lights, Lovin', Touchin', Squeezin', Open Arms, Girl Can't Help It, Send Her My Love, Be Good To Yourself, When You Love A Woman
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Отзывы


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