Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Walter Trout - Blues For The Modern Daze (Purple) (8719262041110) виниловая пластинка
2LP — ограниченный тираж в 1000 пронумерованных экземпляров на 180-граммовом фиолетовом виниле, разворотный конверт, включает 4-страничный буклет с текстами песен «Blues for the Modern Daze» — альбом американского блюз-рок-музыканта Уолтера Траута в котором он больше фокусируется на «традиционном» блюзе и использует более прямолинейный подход к написанию песен. Альбом достиг первого места в британском джаз-блюзовом чарте и четвёртого места в блюзовом чарте Billboard . Продюсером альбома выступил сам Траут совместно с номинированным на премию «Грэмми» продюсером Эриком Корном . Среди наиболее ярких композиций на этом альбоме можно отметить треки Saw My Mama Cryin' The Sky Is Fallin' Down и Pray For Rain .
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