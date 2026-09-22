Top.Mail.Ru
Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hip Hop Collected
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720505
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262024496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hip Hop Collected
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Kurtis Blow - the Breaks, Grandmaster Flash & the Furious Five - the Message, Whodini - Freaks Come out at Night, Beastie Boys - She's on It, Kool Moe Dee - Go See the Doctor, Run-dmc - It's Tricky, Eric B. & Rakim - Paid in Full (Mini Madness - the Coldcut R, Ice-t - 6 'n the Mornin', Epmd - Strictly Business, Slick Rick - Children's Story, Rob Base & DJ E-z Rock - Get on the Dancefloor, Ll Cool J - Mama Said Knock You out, Tone-loc - Wild Thing, Kid Frost - La Raza, A Tribe Called Quest - Can
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка

Сборник «Hip Hop Collected» отправит вас в музыкальное путешествие по истории хип-хопа. Пластинка охватывает первые 20 лет существования этого жанра, демонстрируя 25 первых пионеров, которые участвовали в подъеме и становлении хип-хопа. На этом сборнике представлена музыка лейблов, которые начали появляться на андеграундной сцене той эпохи, таких как Sugar Hill Records, Profile и, конечно же, Def Jam. Вы услышите артистов, которые определили жанр и образ жизни в хип-хопе и, прежде всего, личностей, которые вдохновили миллионы молодых людей по всему миру как своими социальными критическими текстами, так и классическими гимнами шумных рэп вечеринок.

Отзывы о товаре Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262024496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hip Hop Collected
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Kurtis Blow - the Breaks, Grandmaster Flash & the Furious Five - the Message, Whodini - Freaks Come out at Night, Beastie Boys - She's on It, Kool Moe Dee - Go See the Doctor, Run-dmc - It's Tricky, Eric B. & Rakim - Paid in Full (Mini Madness - the Coldcut R, Ice-t - 6 'n the Mornin', Epmd - Strictly Business, Slick Rick - Children's Story, Rob Base & DJ E-z Rock - Get on the Dancefloor, Ll Cool J - Mama Said Knock You out, Tone-loc - Wild Thing, Kid Frost - La Raza, A Tribe Called Quest - Can
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Сборник «Hip Hop Collected» отправит вас в музыкальное путешествие по истории хип-хопа. Пластинка охватывает первые 20 лет существования этого жанра, демонстрируя 25 первых пионеров, которые участвовали в подъеме и становлении хип-хопа. На этом сборнике представлена музыка лейблов, которые начали появляться на андеграундной сцене той эпохи, таких как Sugar Hill Records, Profile и, конечно же, Def Jam. Вы услышите артистов, которые определили жанр и образ жизни в хип-хопе и, прежде всего, личностей, которые вдохновили миллионы молодых людей по всему миру как своими социальными критическими текстами, так и классическими гимнами шумных рэп вечеринок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Hip Hop Collected (8719262024496) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...