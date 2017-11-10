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Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (0889854538910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (0889854538910) виниловая пластинка

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Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (0889854538910) виниловая пластинка - фото 1
Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (0889854538910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
THE RETURN OF THE SPACE COWBOY
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (0889854538910) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (0889854538910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 153011
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (0889854538910) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JAMIROQUAI
filter_none Товар входит в коллекцию JAMIROQUAI

Коллекция JAMIROQUAI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854538910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
THE RETURN OF THE SPACE COWBOY
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (0889854538910) виниловая пластинка

Track List

A1Just Another Story8:48
A2Stillness In Time4:15
B1Half The Man4:48
B2Light Years5:53
B3Manifest Destiny6:19
C1The Kids5:08
C2Mr Moon5:28
C3Scam7:00
D1Journey To Arnhemland5:19
D2Morning Glory6:21
D3Space Cowboy6:25

Отзывы о товаре Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (0889854538910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854538910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
THE RETURN OF THE SPACE COWBOY
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Just Another Story8:48
A2Stillness In Time4:15
B1Half The Man4:48
B2Light Years5:53
B3Manifest Destiny6:19
C1The Kids5:08
C2Mr Moon5:28
C3Scam7:00
D1Journey To Arnhemland5:19
D2Morning Glory6:21
D3Space Cowboy6:25
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (0889854538910) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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