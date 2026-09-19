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Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка

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Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 1
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 2
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 3
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 4
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 5
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 6
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 7
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 8
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 9
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 10
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 11
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 12
Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
18 TRACKS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 1
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 2
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 3
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 4
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 5
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 6
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 7
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 8
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 9
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 10
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 11
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 12
  • Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388162
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759789315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
18 TRACKS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Growin' Up, SeaSong, Rendezvous, Hearts Of Stone, Where The Bands Are, Loose Ends, I Wanna Be With You, Born In The U.S.A., My Love Will Not Let You Down, Lion's Den, Pink Cadillac, Janey Don't You Lose Heart, Sad Eyes, Part Man, Part Monkey, Trouble River, Brothers Under The Bridge, The Fever, The Promise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка

Track List

A1Growin' Up2:38
A2Seaside Bar Song3:33
A3Rendezvous2:48
A4Hearts Of Stone4:29
A5Where The Bands Are3:43
B1Loose Ends4:00
B2I Wanna Be With You3:21
B3Born In The U.S.A.3:10
B4My Love Will Not You Down4:24
B5Lion's Den2:18
C1Pink Cadillac3:33
C2Janey Don't You Lose Heart3:24
C3Sad Eyes3:47
C4Part Man, Part Monkey4:28
C5Trouble River4:18
D1Brothers Under The Bridge4:55
D2The Fever7:35
D3The Promise4:48

Отзывы о товаре Springsteen, Bruce, 18 Tracks (0190759789315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759789315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
18 TRACKS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Growin' Up, SeaSong, Rendezvous, Hearts Of Stone, Where The Bands Are, Loose Ends, I Wanna Be With You, Born In The U.S.A., My Love Will Not Let You Down, Lion's Den, Pink Cadillac, Janey Don't You Lose Heart, Sad Eyes, Part Man, Part Monkey, Trouble River, Brothers Under The Bridge, The Fever, The Promise
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Growin' Up2:38
A2Seaside Bar Song3:33
A3Rendezvous2:48
A4Hearts Of Stone4:29
A5Where The Bands Are3:43
B1Loose Ends4:00
B2I Wanna Be With You3:21
B3Born In The U.S.A.3:10
B4My Love Will Not You Down4:24
B5Lion's Den2:18
C1Pink Cadillac3:33
C2Janey Don't You Lose Heart3:24
C3Sad Eyes3:47
C4Part Man, Part Monkey4:28
C5Trouble River4:18
D1Brothers Under The Bridge4:55
D2The Fever7:35
D3The Promise4:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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