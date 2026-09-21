Silver Horace Quintet Featuring Stanley Turrentine - Serenade To A Soul Sister (0602465149692) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Silver Horace Quintet Featuring Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Serenade To A Soul Sister
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708184
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465149692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Silver Horace Quintet Featuring Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Serenade To A Soul Sister
Жанр
Jazz
Трек-лист
A1 Psychedelic Sally 7:10 A2 Serenade To A Soul Sister 6:15 A3 Rain Dance 6:15 B1 Jungle Juice 6:40 B2 Kindred Spirits 5:50 B3 Next Time I Fall In Love 5:15
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Silver Horace Quintet Featuring Stanley Turrentine - Serenade To A Soul Sister (0602465149692) виниловая пластинка
Silver Horace Quintet Featuring Stanley Turrentine - Serenade To A Soul Sister (0602465149692) виниловая пластинка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465149692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Silver Horace Quintet Featuring Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Serenade To A Soul Sister
Жанр
Jazz
Трек-лист
A1 Psychedelic Sally 7:10 A2 Serenade To A Soul Sister 6:15 A3 Rain Dance 6:15 B1 Jungle Juice 6:40 B2 Kindred Spirits 5:50 B3 Next Time I Fall In Love 5:15
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Silver Horace Quintet Featuring Stanley Turrentine - Serenade To A Soul Sister (0602465149692) виниловая пластинка
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Silver Horace Quintet Featuring Stanley Turrentine - Serenade To A Soul Sister (0602465149692) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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