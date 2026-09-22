Cher - Christmas (Ruby Red) (0093624851189) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Christmas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728216
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624851189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Christmas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
DJ Play a Christmas Song, What Christmas Means to Me (With Stevie Wonder), Run Run Rudolph, Christmas (Baby, Please Come Home), Angels in the Snow, Home (With Michael Bubl?), Drop Top Sleigh Ride (With Tyga), Please Come Home for Christmas, I Like Christmas, Christmas Ain't Christmas Without You, Santa Baby, Put a Little Holiday in Your Heart (With Cyndi Lauper), This Will Be Our Year
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cher - Christmas (Ruby Red) (0093624851189) виниловая пластинка
Американская певица и актриса Шер объявила о выпуске своего первого рождественского альбома. "Cher Christmas" стал 27-м альбомом в карьере иконы и первым альбомом с новым материалом после "Closer to the Truth" десятилетней давности. Издание на рубиново-красном виниле. Шер уже более 50 лет является суперзвездой во всем мире. Актриса, обладательница премии «Оскар», обладательница «Грэмми» и «Эмми», трехкратная обладательница премий «Золотой глобус» и Каннского кинофестиваля, обладательница премии «Выбор народа», актриса Бродвея и кино, певица, режиссер, документалист, писатель, филантроп и многое другое
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитТехнология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661)...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитDaft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 150 руб. 4 693 руб.1038 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитThe Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитBob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитEagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитFoo Fighters - Skin and Bones (0886979832817) виниловая пластинк...
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624851189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Christmas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
DJ Play a Christmas Song, What Christmas Means to Me (With Stevie Wonder), Run Run Rudolph, Christmas (Baby, Please Come Home), Angels in the Snow, Home (With Michael Bubl?), Drop Top Sleigh Ride (With Tyga), Please Come Home for Christmas, I Like Christmas, Christmas Ain't Christmas Without You, Santa Baby, Put a Little Holiday in Your Heart (With Cyndi Lauper), This Will Be Our Year
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Американская певица и актриса Шер объявила о выпуске своего первого рождественского альбома. "Cher Christmas" стал 27-м альбомом в карьере иконы и первым альбомом с новым материалом после "Closer to the Truth" десятилетней давности. Издание на рубиново-красном виниле. Шер уже более 50 лет является суперзвездой во всем мире. Актриса, обладательница премии «Оскар», обладательница «Грэмми» и «Эмми», трехкратная обладательница премий «Золотой глобус» и Каннского кинофестиваля, обладательница премии «Выбор народа», актриса Бродвея и кино, певица, режиссер, документалист, писатель, филантроп и многое другое
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Cher - Christmas (Ruby Red) (0093624851189) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cher - Christmas (Ruby Red) (0093624851189) виниловая пластинка