George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка
Переиздание сольного альбома Джорджа Харрисона Somewhere In England, вышедшего в 1981 году. Сдача альбома была осложнена конфликтом Харрисона со звукозаписывающей компанией, требовавшей убрать из альбома песни, которые менеджмент Warner Bros. посчитал чересчур пессимистическими. В конце 1980 года пришло ещё одно печальное известие - 8 декабря в Нью-Йорке был застрелен Джон Леннон. Харрисон решил посвятить Леннону одну из незаконченных песен, предназначавшихся для альбома Ринго Старра Stop and Smell The Roses. Посвящённый Леннону сингл All Those Years Ago с изменённым первоначальным текстом был записан с участием Пола Маккартни, Ринго Старра, Линды Маккартни и музыканта группы Wings Денни Лейна. Он достиг 2 места в чартах США и 13 места в чартах Великобритании, став самым успешным хитом Харрисона с 1973 года. А окончательная версия альбома с новыми песнями взамен четырёх убранных и с измененной обложкой была выпущена 5 июня 1981 года.
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