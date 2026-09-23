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George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка

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George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 1
George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 2
George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 3
George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 4
George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 5
George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Somewhere In England
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 1
  • George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 2
  • George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 3
  • George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 4
  • George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 5
  • George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627708
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Somewhere In England
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка

Переиздание сольного альбома Джорджа Харрисона Somewhere In England, вышедшего в 1981 году. Сдача альбома была осложнена конфликтом Харрисона со звукозаписывающей компанией, требовавшей убрать из альбома песни, которые менеджмент Warner Bros. посчитал чересчур пессимистическими. В конце 1980 года пришло ещё одно печальное известие - 8 декабря в Нью-Йорке был застрелен Джон Леннон. Харрисон решил посвятить Леннону одну из незаконченных песен, предназначавшихся для альбома Ринго Старра Stop and Smell The Roses. Посвящённый Леннону сингл All Those Years Ago с изменённым первоначальным текстом был записан с участием Пола Маккартни, Ринго Старра, Линды Маккартни и музыканта группы Wings Денни Лейна. Он достиг 2 места в чартах США и 13 места в чартах Великобритании, став самым успешным хитом Харрисона с 1973 года. А окончательная версия альбома с новыми песнями взамен четырёх убранных и с измененной обложкой была выпущена 5 июня 1981 года.

Отзывы о товаре George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Somewhere In England
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание сольного альбома Джорджа Харрисона Somewhere In England, вышедшего в 1981 году. Сдача альбома была осложнена конфликтом Харрисона со звукозаписывающей компанией, требовавшей убрать из альбома песни, которые менеджмент Warner Bros. посчитал чересчур пессимистическими. В конце 1980 года пришло ещё одно печальное известие - 8 декабря в Нью-Йорке был застрелен Джон Леннон. Харрисон решил посвятить Леннону одну из незаконченных песен, предназначавшихся для альбома Ринго Старра Stop and Smell The Roses. Посвящённый Леннону сингл All Those Years Ago с изменённым первоначальным текстом был записан с участием Пола Маккартни, Ринго Старра, Линды Маккартни и музыканта группы Wings Денни Лейна. Он достиг 2 места в чартах США и 13 места в чартах Великобритании, став самым успешным хитом Харрисона с 1973 года. А окончательная версия альбома с новыми песнями взамен четырёх убранных и с измененной обложкой была выпущена 5 июня 1981 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Harrison - Somewhere In England (0602557136562) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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