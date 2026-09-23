Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) виниловая пластинка
Falling into You — двадцать первый альбом Селин Дион, выпущенный в 1996 году лейблом Columbia/Epic Records. Издание на цветном виниле. Этот альбом Селин Дион, ее четвертый на английском языке, быстро стал классикой 90-х. Первый сингл, «Because You Loved Me», занял первое место в Billboard Hot 100 всего за три недели — это самый быстрый взлет песни Селин Дион в американских чартах. Эпический открывающий трек альбома, «It's All Coming Back to Me Now», часто считается квинтэссенцией ее музыкального стиля. Он быстро стал любимым среди поклонников и неотъемлемой частью ее живых выступлений. На альбоме Селин также представила свою собственную интерпретацию песни Эрика Кармена «All By Myself», а также «River Deep, Mountain High», написанной Филом Спектором для Тины Тернер. Обе композиции стали неотъемлемой частью концертного репертуара Селин. В альбом также вошли три англоязычные адаптации с французского альбома D'eux: «I Don't Know», «If That's What It Takes» и «Fly».
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