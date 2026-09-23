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Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) виниловая пластинка

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Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 2
Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 3
Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 4
Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 5
Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 6
Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 7
Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 1
  • Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 2
  • Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 3
  • Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 4
  • Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 5
  • Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 6
  • Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 7
  • Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735016
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584183411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
It's All Coming Back To Me Now, Because You Loved Me, Falling Into You, Make You Happy, Seduces Me, All By Myself, Declaration Of Love, Dreamin' Of You, I Love You, If That's What It Takes, I Don't Know, River Deep, Mountain High, Your Light, Call The Man, Fly
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) виниловая пластинка

Falling into You — двадцать первый альбом Селин Дион, выпущенный в 1996 году лейблом Columbia/Epic Records. Издание на цветном виниле. Этот альбом Селин Дион, ее четвертый на английском языке, быстро стал классикой 90-х. Первый сингл, «Because You Loved Me», занял первое место в Billboard Hot 100 всего за три недели — это самый быстрый взлет песни Селин Дион в американских чартах. Эпический открывающий трек альбома, «It's All Coming Back to Me Now», часто считается квинтэссенцией ее музыкального стиля. Он быстро стал любимым среди поклонников и неотъемлемой частью ее живых выступлений. На альбоме Селин также представила свою собственную интерпретацию песни Эрика Кармена «All By Myself», а также «River Deep, Mountain High», написанной Филом Спектором для Тины Тернер. Обе композиции стали неотъемлемой частью концертного репертуара Селин. В альбом также вошли три англоязычные адаптации с французского альбома D'eux: «I Don't Know», «If That's What It Takes» и «Fly».

Отзывы о товаре Celine Dion - Falling Into You (coloured) (0199584183411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584183411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
FALLING INTO YOU
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
It's All Coming Back To Me Now, Because You Loved Me, Falling Into You, Make You Happy, Seduces Me, All By Myself, Declaration Of Love, Dreamin' Of You, I Love You, If That's What It Takes, I Don't Know, River Deep, Mountain High, Your Light, Call The Man, Fly
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Falling into You — двадцать первый альбом Селин Дион, выпущенный в 1996 году лейблом Columbia/Epic Records. Издание на цветном виниле. Этот альбом Селин Дион, ее четвертый на английском языке, быстро стал классикой 90-х. Первый сингл, «Because You Loved Me», занял первое место в Billboard Hot 100 всего за три недели — это самый быстрый взлет песни Селин Дион в американских чартах. Эпический открывающий трек альбома, «It's All Coming Back to Me Now», часто считается квинтэссенцией ее музыкального стиля. Он быстро стал любимым среди поклонников и неотъемлемой частью ее живых выступлений. На альбоме Селин также представила свою собственную интерпретацию песни Эрика Кармена «All By Myself», а также «River Deep, Mountain High», написанной Филом Спектором для Тины Тернер. Обе композиции стали неотъемлемой частью концертного репертуара Селин. В альбом также вошли три англоязычные адаптации с французского альбома D'eux: «I Don't Know», «If That's What It Takes» и «Fly».
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