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Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT) купить с доставкой в Москве
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Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT)

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Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT) - фото 7
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
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  • Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT) - фото 7
  • Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651228
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
34x100x65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT)

Мышь беспроводная Hiper HOMW-101-BT оснащена четырьмя кнопками, включая кнопку смены разрешения датчика. Она позволит выбрать один из двух режимов работы (1000 dpi или 1600 dpi), чтобы подогнать параметры функционирования устройства под конкретные задачи. Пластиковый корпус имеет симметричную форму для удобного хвата правой или левой рукой. Приятное на ощупь покрытие SoftTouch не собирает на себе отпечатки пальцев. Стабильная беспроводная связь мыши Hiper HOMW-101-BT с компьютером гарантирована в радиусе 10 метров от USB-ресивера.

Отзывы о товаре Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT)




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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
34x100x65
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Hiper HOMW-101-BT оснащена четырьмя кнопками, включая кнопку смены разрешения датчика. Она позволит выбрать один из двух режимов работы (1000 dpi или 1600 dpi), чтобы подогнать параметры функционирования устройства под конкретные задачи. Пластиковый корпус имеет симметричную форму для удобного хвата правой или левой рукой. Приятное на ощупь покрытие SoftTouch не собирает на себе отпечатки пальцев. Стабильная беспроводная связь мыши Hiper HOMW-101-BT с компьютером гарантирована в радиусе 10 метров от USB-ресивера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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