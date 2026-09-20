Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651228
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
34x100x65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT)
Мышь беспроводная Hiper HOMW-101-BT оснащена четырьмя кнопками, включая кнопку смены разрешения датчика. Она позволит выбрать один из двух режимов работы (1000 dpi или 1600 dpi), чтобы подогнать параметры функционирования устройства под конкретные задачи. Пластиковый корпус имеет симметричную форму для удобного хвата правой или левой рукой. Приятное на ощупь покрытие SoftTouch не собирает на себе отпечатки пальцев. Стабильная беспроводная связь мыши Hiper HOMW-101-BT с компьютером гарантирована в радиусе 10 метров от USB-ресивера.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 430 руб. 630 руб.108 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-362 черный
-
В наличииЦена 430 руб. 730 руб.108 руб. в СплитМышь Oklick 455MW Black USB
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь Dialog Gan-Kata MGK-11U Black
-
В наличииЦена 430 руб. 730 руб.108 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-354-B
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь Defender GASSA MM-105 TURQUOISE (52102)
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМышь ExeGate Gaming Standard Laser GML-13 (EX289489RUS) черная
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитМышь Sven RX-425W Wireless Mouse White USB
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитМышь Exegate BT-070 EX298897RUS
-
В наличииЦена 450 руб. 770 руб.113 руб. в СплитМышь Oklick 545MW Black-Red USB
-
В наличииЦена 460 руб. 840 руб.115 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-365 красный
-
В наличииЦена 460 руб. 680 руб.115 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-221-Y
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитМышь Sven RX-260W
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
34x100x65
Страна производитель
Китай
Мышь беспроводная Hiper HOMW-101-BT оснащена четырьмя кнопками, включая кнопку смены разрешения датчика. Она позволит выбрать один из двух режимов работы (1000 dpi или 1600 dpi), чтобы подогнать параметры функционирования устройства под конкретные задачи. Пластиковый корпус имеет симметричную форму для удобного хвата правой или левой рукой. Приятное на ощупь покрытие SoftTouch не собирает на себе отпечатки пальцев. Стабильная беспроводная связь мыши Hiper HOMW-101-BT с компьютером гарантирована в радиусе 10 метров от USB-ресивера.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Hiper BLACK (HOMW-101-BT)