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Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel купить с доставкой в Москве
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Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel

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Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 1
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 2
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 3
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 4
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 5
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 6
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 7
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 8
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 9
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 10
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 11
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 12
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 13
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 14
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 15
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 16
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 17
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 18
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 19
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 20
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 21
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 22
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 23
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 24
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 25
Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 1
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 2
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 3
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  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 13
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 14
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 15
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 16
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 17
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 18
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 19
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 20
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 21
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 22
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 23
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 24
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 25
  • Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649423
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Загружаем...
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Загружаем...
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Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штБур - 3 штДолото - 1 штПика - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
18
Максимальный крутящий момент
2200
Макс. энергия удара
2
Потребляемая мощность
650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х21
Вес, кг.
2.24

Описание товара Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel

Электрический перфоратор DENZEL RH-650-18 26603 - самый компактная модель с 3 функциями. Патрон SDS-plus. Обеспечивает надежную фиксацию бура и делает быстрой замену оснастки. Предохранительная муфта. Обеспечивает защиту оператора во время заклинивания оснастки. Оснастка в комплекте. Начните работу сразу – в кейсе вы найдете пику, долото и три бура, чтобы испытать перфоратор по полной. 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Режим долота. Надежная компактная конструкция позволяет эффективно работать в режиме отбойного молотка. Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки. Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами. Световой индикатор включения. Богатая комплектация. Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале. Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж. Кейс - для удобства хранения и транспортировки



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штБур - 3 штДолото - 1 штПика - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Развернуть
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
18
Максимальный крутящий момент
2200
Макс. энергия удара
2
Потребляемая мощность
650
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический перфоратор DENZEL RH-650-18 26603 - самый компактная модель с 3 функциями. Патрон SDS-plus. Обеспечивает надежную фиксацию бура и делает быстрой замену оснастки. Предохранительная муфта. Обеспечивает защиту оператора во время заклинивания оснастки. Оснастка в комплекте. Начните работу сразу – в кейсе вы найдете пику, долото и три бура, чтобы испытать перфоратор по полной. 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Режим долота. Надежная компактная конструкция позволяет эффективно работать в режиме отбойного молотка. Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки. Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами. Световой индикатор включения. Богатая комплектация. Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале. Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж. Кейс - для удобства хранения и транспортировки


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
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Отзывы


Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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