Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Cooler Master Combo MS110 (MS-110-KKMF3-RU)
Cooler Master MS110 - это полнофункциональный комбо-набор, созданный для успеха в играх . Клавиатура имеет фирменные функции Cooler Master с эксклюзивными линейными механическими переключателями для большей чувствительности, чем обычные мембранные клавиши. Игровая мышь — настоящий зверь на дорожках или на карте королевской битвы, с двусторонней формой, оптимизированной для правшей, оптическим датчиком игрового уровня, регулируемым разрешением до 3200 точек на дюйм и инновационным покрытием для большей прочности. MS110 — это чистая функциональность и утонченность, которые помогут вам, когда вам это нужно больше всего.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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