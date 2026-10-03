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Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP купить с доставкой в Москве
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Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP

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Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - фото 1
Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - фото 2
Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
  • Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - фото 1
  • Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - фото 2
  • Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
530 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, PT-D450VP, PT-D600VP, PT-2430PC, PT-2700VP, PT-9700PC
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
70

Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP

Ленточный картридж Cactus tze-251 черный, для brother 1010/1280/1280vp/2700vp CS-TZ251 является полным аналогом оригинальной ленты Brother. Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же, как у оригинальной ленты, размером.

Отзывы о товаре Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
P700, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, PT-D450VP, PT-D600VP, PT-2430PC, PT-2700VP, PT-9700PC
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Ленточный картридж Cactus tze-251 черный, для brother 1010/1280/1280vp/2700vp CS-TZ251 является полным аналогом оригинальной ленты Brother. Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же, как у оригинальной ленты, размером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж ленточный Cactus CS-TZ251 TZe-251 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 530 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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