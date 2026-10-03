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Картридж ленточный Cactus CS-TZES231 TZe-S231 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP купить с доставкой в Москве
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Картридж ленточный Cactus CS-TZES231 TZe-S231 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP

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Картридж ленточный Cactus CS-TZES231 TZe-S231 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
450 руб.  1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647899
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
40

Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZES231 TZe-S231 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP

Картридж ленточный Cactus CS-TZES231 Цвет: черный Совместим с принтерами: Brother P-touch 1005F, 1005FB, 1010, 1090, 1280, 1280DT, 1830VP, 18R, 2030VP, 2420PC, 2430PC, 2470, 7100VP, 7600VP, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D200VP, D450VP, D600VP, E100VP, E300vp, E550W, E550Wvp, H105, H500, P700, P750W

Отзывы о товаре Картридж ленточный Cactus CS-TZES231 TZe-S231 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Описание
Картридж ленточный Cactus CS-TZES231 Цвет: черный Совместим с принтерами: Brother P-touch 1005F, 1005FB, 1010, 1090, 1280, 1280DT, 1830VP, 18R, 2030VP, 2420PC, 2430PC, 2470, 7100VP, 7600VP, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D200VP, D450VP, D600VP, E100VP, E300vp, E550W, E550Wvp, H105, H500, P700, P750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж ленточный Cactus CS-TZES231 TZe-S231 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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