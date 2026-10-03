Картридж ленточный Cactus CS-TZE651 TZe-651 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 647896
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
520 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
90
Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZE651 TZe-651 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Ленточный картридж Cactus tze-651 черный, для brother 1010/1280/1280vp/2700vp CS-TZE651 является полным аналогом оригинальной ленты Brother. Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же, как у оригинальной ленты, размером.
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Картридж ленточный Cactus CS-TZE651 TZe-651 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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