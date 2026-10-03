Картридж ленточный Cactus CS-TZESE4 TZe-SE4 черный для Brother PT-P700, P750W, P900W, P950W, D600VP, PT-2430PC, 2700VP, PT-E550WVP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 647875
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
590 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
P750W, PT-D210, PT-D450VP, PT-D600VP, PT-H110BUNDE, PT-P1010, PT-P700, PT-P900W, PT-P950W
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
70
Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZESE4 TZe-SE4 черный для Brother PT-P700, P750W, P900W, P950W, D600VP, PT-2430PC, 2700VP, PT-E550WVP
Картридж ленточный Cactus CS-TZESE4: черный текст на белом фоне, ширина ленты 18 мм, длина 8 м. Наклейки устойчивы к экстремальным температурам, трению, воздействию химикатов и ультрафиолета. Материал не портится даже при погружении в воду, что позволяет использовать их даже на открытом воздухе. Этикетку нельзя переклеить с одного места на другое. Если наклейку отклеить, то она распадается на шахматный орнамент, что делает ее непригодной для повторного использования.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картридж матричный
Поддерживаемые модели принтеров
P750W, PT-D210, PT-D450VP, PT-D600VP, PT-H110BUNDE, PT-P1010, PT-P700, PT-P900W, PT-P950W
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж ленточный Cactus CS-TZESE4: черный текст на белом фоне, ширина ленты 18 мм, длина 8 м. Наклейки устойчивы к экстремальным температурам, трению, воздействию химикатов и ультрафиолета. Материал не портится даже при погружении в воду, что позволяет использовать их даже на открытом воздухе. Этикетку нельзя переклеить с одного места на другое. Если наклейку отклеить, то она распадается на шахматный орнамент, что делает ее непригодной для повторного использования.
Картридж ленточный Cactus CS-TZESE4 TZe-SE4 черный для Brother PT-P700, P750W, P900W, P950W, D600VP, PT-2430PC, 2700VP, PT-E550WVP - по цене 590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж ленточный Cactus CS-TZESE4 TZe-SE4 черный для Brother PT-P700, P750W, P900W, P950W, D600VP, PT-2430PC, 2700VP, PT-E550WVP