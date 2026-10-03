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Картридж ленточный Cactus CS-TZE232 TZe-232 красный для Brother PT-P1010, PT-P700, P750W, P900W, P950W, PT-D210, D450VP, D600VP, PT-H110BUNDE купить с доставкой в Москве
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Картридж ленточный Cactus CS-TZE232 TZe-232 красный для Brother PT-P1010, PT-P700, P750W, P900W, P950W, PT-D210, D450VP, D600VP, PT-H110BUNDE

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Картридж ленточный Cactus CS-TZE232 TZe-232 красный для Brother PT-P1010, PT-P700, P750W, P900W, P950W, PT-D210, D450VP, D600VP, PT-H110BUNDE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
400 руб.  870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647874
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
50

Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZE232 TZe-232 красный для Brother PT-P1010, PT-P700, P750W, P900W, P950W, PT-D210, D450VP, D600VP, PT-H110BUNDE

Картридж ленточный красный текст на белом фоне, ширина ленты 12 мм, длина 8 м. Ламинированная лента для печати наклеек подходит для маркировки любых предметов, от кабеля, трубопровода и оборудования, до папок и полок. Наклейки обладают хорошей устойчивостью к экстремальным температурам, трению, воздействию химикатов и солнечного света. Можно использовать на открытом воздухе.

Отзывы о товаре Картридж ленточный Cactus CS-TZE232 TZe-232 красный для Brother PT-P1010, PT-P700, P750W, P900W, P950W, PT-D210, D450VP, D600VP, PT-H110BUNDE




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж матричный
Описание
Картридж ленточный красный текст на белом фоне, ширина ленты 12 мм, длина 8 м. Ламинированная лента для печати наклеек подходит для маркировки любых предметов, от кабеля, трубопровода и оборудования, до папок и полок. Наклейки обладают хорошей устойчивостью к экстремальным температурам, трению, воздействию химикатов и солнечного света. Можно использовать на открытом воздухе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж ленточный Cactus CS-TZE232 TZe-232 красный для Brother PT-P1010, PT-P700, P750W, P900W, P950W, PT-D210, D450VP, D600VP, PT-H110BUNDE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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