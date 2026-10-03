Картридж ленточный Cactus CS-TZ231 TZe-231 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZ231 TZe-231 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Ленточный картридж Cactus tze-231 черный, для brother 1010/1280/1280vp/2700vp CS-TZ231 обладает характеристиками водонепроницаемости, маслостойкости, устойчивости к высоким температурам, коррозии и стойкости к истиранию. Подходит для наклеивания только на чистую и гладкую поверхность, иначе этикетка может отклеиться. Картридж ленточный Cactus CS-TZ231 черный текст на белом фоне, ширина ленты 12 мм, длина 8 м. Ламинированная лента для печати наклеек подходит для маркировки любых предметов, от кабеля, трубопровода и оборудования, до папок и полок. Наклейки обладают хорошей устойчивостью к экстремальным температурам, трению, воздействию химикатов и солнечного света. Можно использовать на открытом воздухе.
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