Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GoPower GP20TT Type-C (m)-Type-C (m) белый (00-00022803)
Кабель премиум класса с разьемами Type C обеспечивает моментальную передачу данных и высокоскоростную зарядку современных смартфонов и планшетов. Поддержка быстрой зарядки возможна при использовании зарядных устройств с технологией быстрой зарядки Power Deelivery PD 100 Вт с разъемом USB Type C. Технические характеристики: Длина: 1м. Внешняя оплетка: Силикон. Поверхность разъема: ПВХ, двустороннее литье под давлением. Жильный провод: 43x0.08x2С + 10x0,08x2C, медь высокой очистки. Разъем: Два концевых медных штифта с позолотой, 24 - часовой тест солевым туманом. Максимальный ток: DC 5В/3A, 9В/2А, 12B/1,5А. Поддержка: Зарядка и синхронизация.
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