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Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) купить с доставкой в Москве
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Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M)

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Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото 1
Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото 2
Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото 3
Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото 4
Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
  • Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото 1
  • Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото 2
  • Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото 3
  • Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото 4
  • Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647598
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Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.8
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
150

Описание товара Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M)

Удлинитель USB 3.0 Telecom (M/F) 1.8 метра чёрный (TUS708-1.8M) Кабель предназначен для увеличения длины USB3.0 кабеля и используется подключения периферийных устройств к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB3.0. Максимальная скорость передачи данных 5 Гбит в сек. Длина 1.8 метра, цвет чёрный

Отзывы о товаре Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M)




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.8
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Описание
Удлинитель USB 3.0 Telecom (M/F) 1.8 метра чёрный (TUS708-1.8M) Кабель предназначен для увеличения длины USB3.0 кабеля и используется подключения периферийных устройств к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB3.0. Максимальная скорость передачи данных 5 Гбит в сек. Длина 1.8 метра, цвет чёрный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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