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Кабель Buro USB-TC-0.8B2A USB (m)-USB Type-C (m) 0.8м черный купить с доставкой в Москве
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Кабель Buro USB-TC-0.8B2A USB (m)-USB Type-C (m) 0.8м черный

2 Отзывы
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Кабель Buro USB-TC-0.8B2A USB (m)-USB Type-C (m) 0.8м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492798
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.8
Разъем подключения
USB, USB Type-C
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
36

Описание товара Кабель Buro USB-TC-0.8B2A USB (m)-USB Type-C (m) 0.8м черный

Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Buro USB-TC-0.8B2A USB (m)-USB Type-C (m) 0.8м черный

27.10.2022
Артем Сочевич

Достоинства:
Длина мне как раз, качественная изоляция не твердая.

Недостатки:
не заметил пока

Комментарий:
По мне так вполне приличнго качества кабель. Ни тебе заломов, ни расшатанного разъема - второй месяц как пользуюсь - все отлично!. даже ценник приемлемый, конечно я им доволен.
25.10.2022
Сочевичик

Достоинства:
Хорошо гнется, крепкие разъемы

Недостатки:
-

Комментарий:
Хороший прочный шнур, ничем не отличается по качеству исполнения и работы от оригинального. Мой редми заряжает быстрой зарядкой, подошел идеально, и цена подарок.



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Длина провода
0.8
Разъем подключения
USB, USB Type-C
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Описание
Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.10.2022
Артем Сочевич

Достоинства:
Длина мне как раз, качественная изоляция не твердая.

Недостатки:
не заметил пока

Комментарий:
По мне так вполне приличнго качества кабель. Ни тебе заломов, ни расшатанного разъема - второй месяц как пользуюсь - все отлично!. даже ценник приемлемый, конечно я им доволен.
25.10.2022
Сочевичик

Достоинства:
Хорошо гнется, крепкие разъемы

Недостатки:
-

Комментарий:
Хороший прочный шнур, ничем не отличается по качеству исполнения и работы от оригинального. Мой редми заряжает быстрой зарядкой, подошел идеально, и цена подарок.


Кабель Buro USB-TC-0.8B2A USB (m)-USB Type-C (m) 0.8м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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