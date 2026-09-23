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Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка

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Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото 1
Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото 2
Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото 3
Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото 4
Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frightened Rabbit
Альбом (сингл)
Pedestrian Verse
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото 1
  • Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото 2
  • Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото 3
  • Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото 4
  • Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647499
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296350542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frightened Rabbit
Альбом (сингл)
Pedestrian Verse
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Acts of Man, Backyard Skulls, Holy, The Woodpile, Late March, Death March, December’s Traditions, Housing (In), Dead Now, State Hospital, Nitrous Gas, Housing (Out), The Oil Slick
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка

Виниловое переиздание альбом Pedestrian Verse шотландской инди-рок-группы Frightened Rabbit. Pedestrian Verse — четвёртый студийный альбом Frightened Rabbit, выпущенный 4 февраля 2013 года на лейбле Atlantic Records. Спродюсированный Лео Абрахамсом и самой группой, это единственный студийный альбом с участием гитариста и клавишника Гордона Скена, который покинул Frightened Rabbit после тура, сопровождавшего альбом. Частично вдохновленный распадом, альбом включает в себя увеличенный вклад в написание песен от каждого участника группы.

Отзывы о товаре Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296350542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frightened Rabbit
Альбом (сингл)
Pedestrian Verse
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Acts of Man, Backyard Skulls, Holy, The Woodpile, Late March, Death March, December’s Traditions, Housing (In), Dead Now, State Hospital, Nitrous Gas, Housing (Out), The Oil Slick
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловое переиздание альбом Pedestrian Verse шотландской инди-рок-группы Frightened Rabbit. Pedestrian Verse — четвёртый студийный альбом Frightened Rabbit, выпущенный 4 февраля 2013 года на лейбле Atlantic Records. Спродюсированный Лео Абрахамсом и самой группой, это единственный студийный альбом с участием гитариста и клавишника Гордона Скена, который покинул Frightened Rabbit после тура, сопровождавшего альбом. Частично вдохновленный распадом, альбом включает в себя увеличенный вклад в написание песен от каждого участника группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frightened Rabbit - Pedestrian Verse (0190296350542) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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