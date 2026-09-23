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OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка

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OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото 1
OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото 2
OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото 3
OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото 4
OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Juno
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Juno
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Barry Louis Polisar–All I Want Is You, Kimya Dawson–My Rollercoaster (Juno Film Version), The Kinks–A Well Respected Man, Buddy Holly–Dearest, Mateo Messina–Up The Spout, Kimya Dawson–Tire Swing, Belle & Sebastian–Piazza, New York Catcher, Kimya Dawson–Loose Lips, Sonic Youth–Superstar, Kimya Dawson–Sleep (Instrumental), Belle & Sebastian–Expectations, Mott The Hoople–All The Young Dudes, Kimya Dawson–So Nice So Smart, Cat Power–Sea Of Love, Kimya Dawson & Antsy Pants–Tree Hugger, The Velvet Und
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка

Саундтрек к оскароносному фильму «Джуно» хорошо известен своей инди-рок-тематикой, с участием таких исполнителей, как: The Kinks, Belle & Sebastian, Sonic Youth, Mott The Hoople, The Velvet Underground, Cat Power и других. Саундтрек, который был сертифицирован платиновым в США, не выпускался на LP с момента первого тиража в 2007 году

Отзывы о товаре OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Juno
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Barry Louis Polisar–All I Want Is You, Kimya Dawson–My Rollercoaster (Juno Film Version), The Kinks–A Well Respected Man, Buddy Holly–Dearest, Mateo Messina–Up The Spout, Kimya Dawson–Tire Swing, Belle & Sebastian–Piazza, New York Catcher, Kimya Dawson–Loose Lips, Sonic Youth–Superstar, Kimya Dawson–Sleep (Instrumental), Belle & Sebastian–Expectations, Mott The Hoople–All The Young Dudes, Kimya Dawson–So Nice So Smart, Cat Power–Sea Of Love, Kimya Dawson & Antsy Pants–Tree Hugger, The Velvet Und
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к оскароносному фильму «Джуно» хорошо известен своей инди-рок-тематикой, с участием таких исполнителей, как: The Kinks, Belle & Sebastian, Sonic Youth, Mott The Hoople, The Velvet Underground, Cat Power и других. Саундтрек, который был сертифицирован платиновым в США, не выпускался на LP с момента первого тиража в 2007 году
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Juno (Various Artists) (coloured) (0603497843909) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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