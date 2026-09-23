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The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка

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The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - фото 1
The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - фото 2
The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - фото 3
The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - фото 4
The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Regrettes
Альбом (сингл)
Further Joy
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - фото 1
  • The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - фото 2
  • The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - фото 3
  • The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - фото 4
  • The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647452
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Самовывоз в Москве
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The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624876991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Regrettes
Альбом (сингл)
Further Joy
Жанр
панк
Трек-лист
Out Of Time, Monday, That's What Makes Me Love You, Barely On My Mind, Subtleties (Never Giving Up On You), La Di Da, Homesick, Better Now, Rosy, You're So Fucking Pretty, Step 9, Nowhere, Show Me You Want Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка

Новый альбом американской группы The Regrettes. The Regrettes анонсировали выпуск своего третьего студийного альбома «Further Joy» 8 апреля на лейбле Warner Records. Группа, состоящая из певицы и автора песен Лидии Найт, а также Генессы Гариано (гитара), Брук Диксон (бас) и Дрю Томсена (ударные), написала руководство по жизни в эти времена, изобилующее очень персонализированными песнями о вещах. через которые мы все проходим. Найт делится, «эта фраза «further joy» резюмировала, что значит быть хомяком в колесе в постоянной погоне за счастьем, но, в свою очередь, это то, что делает вас несчастным. Я застряла в петле желания быть лучше, желания быть хорошей, и поэтому я не мог быть здесь. Я не мог присутствовать». Желание вырваться из этого круга — вот что такое третий альбом группы, Further Joy, радостный и самосознательный саундтрек для тех, кто интересуется тем, что Лидия называет «танцем от боли». Further Joy будет доступен в нескольких форматах, включая стандартные версии на CD и виниле, а так же лимитированную версию альбома на розовом виниле. Когда началась пандемия и закрыли Лос-Анджелес, The Regrettes столкнулись с полномасштабным кризисом идентичности. Лидия гастролировала с 12 лет, познакомилась с гитаристкой Генессой, когда они были еще подростками в музыкальной школе, и сформировала сплоченный состав с Брук и Дрю. Последние два года они выступали с аншлагами в Северной Америке и Европе, выступали на таких крупных фестивалях, как Coachella, Reading и Leeds, и исполняли свои хиты на Good Morning America, Conan и Jimmy Kimmel Live!. Как сказал NME об их втором альбоме, The Regrettes были «действительно неудержимы», пока мир не рухнул. В январе 2021 года, после более чем годичного перерыва, The Regrettes вновь собрались для 10-дневного писательского ретрита в Джошуа-Три. Они ходили в походы, смотрели на звезды, превращали свою гостиную в дискотеку и вели откровенные беседы, некоторые из которых переросли в песни. Они покинули пустыню с видением записи и демо в руках, постепенно воплощая ее в жизнь посредством сеансов записи в Zoom и работая отдельно с продюсерами Джекнайфом Ли и Тимом Пагноттой. Хотя тема совсем не легкая, Найт по-прежнему называет его «самым попсовым и самым танцевальным» альбомом, который они когда-либо делали. Группа быстро встала на ноги, распродав тур по Калифорнии в 2021 году, подтвердив предстоящие выступления на крупных фестивалях в США, включая Bonnaroo и Coachella 2022, и выпустив две песни - «You’re So Fucking Pretty», названной Rolling Stone «жестоко честной балладой-исповедью, в которой запечатлено легкое превращение The Regrettes из панков-подростков в поп-музыкантов», и сингл «Monday», который попал в топ-15 на альтернативном радио в преддверии их грядущего альбома «Further Joy». Further Joy — это шаг в новую эру группы, и это их самый актуализированный, совместный и уязвимый альбом на сегодняшний день. Эти новые песни, написанные в уникальной манере Найт и на которые оказали огромное влияние Пэт Бенатар, Blondie и Гвен Стефани, затрагивают такие темы, как тревога и психическое здоровье, чувство потерянности в собственном окружении и примирение со своей сексуальностью. Они также о надежде, принятии и отстаивании своего внутреннего ребенка. Урок, который, как она надеется, фанаты могут извлечь из альбома, заключается в том, что «мы все заслуживаем счастья и присутствия, и мы никогда не добьемся этого, если будем чувствовать столько стыда и вины за то, что этого еще не было», — добавляет она. «Не ведитесь на постоянную погоню за радостью».

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624876991]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Regrettes
Альбом (сингл)
Further Joy
Жанр
панк
Трек-лист
Out Of Time, Monday, That's What Makes Me Love You, Barely On My Mind, Subtleties (Never Giving Up On You), La Di Da, Homesick, Better Now, Rosy, You're So Fucking Pretty, Step 9, Nowhere, Show Me You Want Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом американской группы The Regrettes. The Regrettes анонсировали выпуск своего третьего студийного альбома «Further Joy» 8 апреля на лейбле Warner Records. Группа, состоящая из певицы и автора песен Лидии Найт, а также Генессы Гариано (гитара), Брук Диксон (бас) и Дрю Томсена (ударные), написала руководство по жизни в эти времена, изобилующее очень персонализированными песнями о вещах. через которые мы все проходим. Найт делится, «эта фраза «further joy» резюмировала, что значит быть хомяком в колесе в постоянной погоне за счастьем, но, в свою очередь, это то, что делает вас несчастным. Я застряла в петле желания быть лучше, желания быть хорошей, и поэтому я не мог быть здесь. Я не мог присутствовать». Желание вырваться из этого круга — вот что такое третий альбом группы, Further Joy, радостный и самосознательный саундтрек для тех, кто интересуется тем, что Лидия называет «танцем от боли». Further Joy будет доступен в нескольких форматах, включая стандартные версии на CD и виниле, а так же лимитированную версию альбома на розовом виниле. Когда началась пандемия и закрыли Лос-Анджелес, The Regrettes столкнулись с полномасштабным кризисом идентичности. Лидия гастролировала с 12 лет, познакомилась с гитаристкой Генессой, когда они были еще подростками в музыкальной школе, и сформировала сплоченный состав с Брук и Дрю. Последние два года они выступали с аншлагами в Северной Америке и Европе, выступали на таких крупных фестивалях, как Coachella, Reading и Leeds, и исполняли свои хиты на Good Morning America, Conan и Jimmy Kimmel Live!. Как сказал NME об их втором альбоме, The Regrettes были «действительно неудержимы», пока мир не рухнул. В январе 2021 года, после более чем годичного перерыва, The Regrettes вновь собрались для 10-дневного писательского ретрита в Джошуа-Три. Они ходили в походы, смотрели на звезды, превращали свою гостиную в дискотеку и вели откровенные беседы, некоторые из которых переросли в песни. Они покинули пустыню с видением записи и демо в руках, постепенно воплощая ее в жизнь посредством сеансов записи в Zoom и работая отдельно с продюсерами Джекнайфом Ли и Тимом Пагноттой. Хотя тема совсем не легкая, Найт по-прежнему называет его «самым попсовым и самым танцевальным» альбомом, который они когда-либо делали. Группа быстро встала на ноги, распродав тур по Калифорнии в 2021 году, подтвердив предстоящие выступления на крупных фестивалях в США, включая Bonnaroo и Coachella 2022, и выпустив две песни - «You’re So Fucking Pretty», названной Rolling Stone «жестоко честной балладой-исповедью, в которой запечатлено легкое превращение The Regrettes из панков-подростков в поп-музыкантов», и сингл «Monday», который попал в топ-15 на альтернативном радио в преддверии их грядущего альбома «Further Joy». Further Joy — это шаг в новую эру группы, и это их самый актуализированный, совместный и уязвимый альбом на сегодняшний день. Эти новые песни, написанные в уникальной манере Найт и на которые оказали огромное влияние Пэт Бенатар, Blondie и Гвен Стефани, затрагивают такие темы, как тревога и психическое здоровье, чувство потерянности в собственном окружении и примирение со своей сексуальностью. Они также о надежде, принятии и отстаивании своего внутреннего ребенка. Урок, который, как она надеется, фанаты могут извлечь из альбома, заключается в том, что «мы все заслуживаем счастья и присутствия, и мы никогда не добьемся этого, если будем чувствовать столько стыда и вины за то, что этого еще не было», — добавляет она. «Не ведитесь на постоянную погоню за радостью».
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The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка - купить по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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