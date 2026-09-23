Описание товара The Regrettes - Further Joy (0093624876991) виниловая пластинка

Новый альбом американской группы The Regrettes. The Regrettes анонсировали выпуск своего третьего студийного альбома «Further Joy» 8 апреля на лейбле Warner Records. Группа, состоящая из певицы и автора песен Лидии Найт, а также Генессы Гариано (гитара), Брук Диксон (бас) и Дрю Томсена (ударные), написала руководство по жизни в эти времена, изобилующее очень персонализированными песнями о вещах. через которые мы все проходим. Найт делится, «эта фраза «further joy» резюмировала, что значит быть хомяком в колесе в постоянной погоне за счастьем, но, в свою очередь, это то, что делает вас несчастным. Я застряла в петле желания быть лучше, желания быть хорошей, и поэтому я не мог быть здесь. Я не мог присутствовать». Желание вырваться из этого круга — вот что такое третий альбом группы, Further Joy, радостный и самосознательный саундтрек для тех, кто интересуется тем, что Лидия называет «танцем от боли». Further Joy будет доступен в нескольких форматах, включая стандартные версии на CD и виниле, а так же лимитированную версию альбома на розовом виниле. Когда началась пандемия и закрыли Лос-Анджелес, The Regrettes столкнулись с полномасштабным кризисом идентичности. Лидия гастролировала с 12 лет, познакомилась с гитаристкой Генессой, когда они были еще подростками в музыкальной школе, и сформировала сплоченный состав с Брук и Дрю. Последние два года они выступали с аншлагами в Северной Америке и Европе, выступали на таких крупных фестивалях, как Coachella, Reading и Leeds, и исполняли свои хиты на Good Morning America, Conan и Jimmy Kimmel Live!. Как сказал NME об их втором альбоме, The Regrettes были «действительно неудержимы», пока мир не рухнул. В январе 2021 года, после более чем годичного перерыва, The Regrettes вновь собрались для 10-дневного писательского ретрита в Джошуа-Три. Они ходили в походы, смотрели на звезды, превращали свою гостиную в дискотеку и вели откровенные беседы, некоторые из которых переросли в песни. Они покинули пустыню с видением записи и демо в руках, постепенно воплощая ее в жизнь посредством сеансов записи в Zoom и работая отдельно с продюсерами Джекнайфом Ли и Тимом Пагноттой. Хотя тема совсем не легкая, Найт по-прежнему называет его «самым попсовым и самым танцевальным» альбомом, который они когда-либо делали. Группа быстро встала на ноги, распродав тур по Калифорнии в 2021 году, подтвердив предстоящие выступления на крупных фестивалях в США, включая Bonnaroo и Coachella 2022, и выпустив две песни - «You’re So Fucking Pretty», названной Rolling Stone «жестоко честной балладой-исповедью, в которой запечатлено легкое превращение The Regrettes из панков-подростков в поп-музыкантов», и сингл «Monday», который попал в топ-15 на альтернативном радио в преддверии их грядущего альбома «Further Joy». Further Joy — это шаг в новую эру группы, и это их самый актуализированный, совместный и уязвимый альбом на сегодняшний день. Эти новые песни, написанные в уникальной манере Найт и на которые оказали огромное влияние Пэт Бенатар, Blondie и Гвен Стефани, затрагивают такие темы, как тревога и психическое здоровье, чувство потерянности в собственном окружении и примирение со своей сексуальностью. Они также о надежде, принятии и отстаивании своего внутреннего ребенка. Урок, который, как она надеется, фанаты могут извлечь из альбома, заключается в том, что «мы все заслуживаем счастья и присутствия, и мы никогда не добьемся этого, если будем чувствовать столько стыда и вины за то, что этого еще не было», — добавляет она. «Не ведитесь на постоянную погоню за радостью».