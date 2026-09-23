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Kehlani - While We Wait (0075678639340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kehlani - While We Wait (0075678639340) виниловая пластинка

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Kehlani - While We Wait (0075678639340) виниловая пластинка - фото 1
Kehlani - While We Wait (0075678639340) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kehlani
Альбом (сингл)
While We Wait
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kehlani - While We Wait (0075678639340) виниловая пластинка - фото 1
  • Kehlani - While We Wait (0075678639340) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kehlani - While We Wait (0075678639340) виниловая пластинка
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678639340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kehlani
Альбом (сингл)
While We Wait
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Footsteps, Too Deep, Nunya, Morning Glory, Feels, Nights Like This, Rpg, Butterfly, Love Language Money Maker, Next Girl, Run Right Back, Sister, Tighten Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kehlani - While We Wait (0075678639340) виниловая пластинка

Переиздание на виниле микстейпа While We Wait 2019 года, известной американской R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и хип-хоп-исполнительницы Kehlani.. While We Wait - третий микстейп от Kehlani, который включает в себя гостевые выступления Ty Dolla $ign, 6lack, Dom Kennedy и Musiq Soulchild. Первоначально выпущенный в 2019 году как продолжение ее дебютного альбома SweetSexySavage, While We Wait - второй альбом Келани, входивший в десятку лучших в США.

Отзывы о товаре Kehlani - While We Wait (0075678639340) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678639340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kehlani
Альбом (сингл)
While We Wait
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Footsteps, Too Deep, Nunya, Morning Glory, Feels, Nights Like This, Rpg, Butterfly, Love Language Money Maker, Next Girl, Run Right Back, Sister, Tighten Up
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле микстейпа While We Wait 2019 года, известной американской R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и хип-хоп-исполнительницы Kehlani.. While We Wait - третий микстейп от Kehlani, который включает в себя гостевые выступления Ty Dolla $ign, 6lack, Dom Kennedy и Musiq Soulchild. Первоначально выпущенный в 2019 году как продолжение ее дебютного альбома SweetSexySavage, While We Wait - второй альбом Келани, входивший в десятку лучших в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kehlani - While We Wait (0075678639340) виниловая пластинка - по цене 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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