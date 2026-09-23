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Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка

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Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - фото 1
Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - фото 2
Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - фото 3
Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - фото 4
Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Omer Klein
Альбом (сингл)
Personal Belongings
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - фото 1
  • Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - фото 2
  • Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - фото 3
  • Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - фото 4
  • Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647416
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296756788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Omer Klein
Альбом (сингл)
Personal Belongings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Kavana, Baghdad Blues, The Magnets, The Flower And The Seed, Good Hands, Sun Girl, Najara, Shake It, Quarantined With You, What a Wonderful World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка

Новый альбом популярного пианиста Омера Кляйна и его трио. Израильский пианист Омер Кляйн, который «принадлежит к небольшой группе мастеров-пианистов» (S?ddeutsche Zeitung), приглашает слушателей к тонкому наблюдению за реальным состоянием мира на своем новом, наиболее личном альбоме «Personal Belongings». Написанные в период пандемии 2020 года, эти десять пьес отражают жизнь Кляйна как человека, солиста, композитора, руководителя группы, отца и посланника культур. 6 песен - соло на фортепиано, 4 - Omer Klein Trio. Омер родился в Нетании, прибрежном городке между Тель-Авивом и Чадерой, и начал играть на фортепиано в возрасте семи лет. В 16 лет он отыграл свои первые концерты и учился в Израильской Академии Художеств и Консерватории Новой Англии в Бостоне, США. Оттуда он переехал в Нью-Йорк, где его захватила джазовая сцена. Затем последовали высоко оцененные выступления на North Sea Jazz Festival, Nice Jazz Festival, the Jazz At Lincoln Center, Swing Hall Tokyo, Alte Oper Frankfurt, Elbphilharmonie, Schleswig Holstein Music Festival и Dresden Music Festival. «Безграничный» (New York Times)

Отзывы о товаре Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296756788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Omer Klein
Альбом (сингл)
Personal Belongings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Kavana, Baghdad Blues, The Magnets, The Flower And The Seed, Good Hands, Sun Girl, Najara, Shake It, Quarantined With You, What a Wonderful World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Новый альбом популярного пианиста Омера Кляйна и его трио. Израильский пианист Омер Кляйн, который «принадлежит к небольшой группе мастеров-пианистов» (S?ddeutsche Zeitung), приглашает слушателей к тонкому наблюдению за реальным состоянием мира на своем новом, наиболее личном альбоме «Personal Belongings». Написанные в период пандемии 2020 года, эти десять пьес отражают жизнь Кляйна как человека, солиста, композитора, руководителя группы, отца и посланника культур. 6 песен - соло на фортепиано, 4 - Omer Klein Trio. Омер родился в Нетании, прибрежном городке между Тель-Авивом и Чадерой, и начал играть на фортепиано в возрасте семи лет. В 16 лет он отыграл свои первые концерты и учился в Израильской Академии Художеств и Консерватории Новой Англии в Бостоне, США. Оттуда он переехал в Нью-Йорк, где его захватила джазовая сцена. Затем последовали высоко оцененные выступления на North Sea Jazz Festival, Nice Jazz Festival, the Jazz At Lincoln Center, Swing Hall Tokyo, Alte Oper Frankfurt, Elbphilharmonie, Schleswig Holstein Music Festival и Dresden Music Festival. «Безграничный» (New York Times)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Omer Klein - Personal Belongings (0190296756788) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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