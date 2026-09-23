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Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка

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Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 1
Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 2
Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 3
Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 4
Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 5
Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 6
Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 7
Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Barn
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 1
  • Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 2
  • Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 3
  • Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 4
  • Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 5
  • Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 6
  • Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 7
  • Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624876649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Barn
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Song Of The Seasons, Heading West, Change Aint Never Gonna, Canerican, Shape Of You, They Might Be Lost, Human Race, Tumblin Thru The Years, Welcome Back, Dont Forget Love
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытки
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка

Альбом знаменитого канадского музыканта Нила Янга и его коллектива Crazy Horse.. Новый альбом Нила Янга и Crazy Horse BARN выйдет 10 декабря 2021 года на Reprise Records, который является их домом с самого начала карьеры. Дебютный альбом группы EVERYBODY KNOWS THIS IS NOWHERE вышел в мае 1969 года. Сегодня в Crazy Horse входят Ральф Молина на барабанах, Билли Талбот на басу и мультиинструменталист Нильс Лофгрен. Лофгрен, один из основателей The Horse, играл на альбомах Tonight’s The Night, After The Gold Rush и Trans. 10 новых песен, в которых запечатлен грубый, своеобразный рок-н-ролльный дух и красота лирики, олицетворяющие классическую коллаборацию NYCH. Записанный этим летом в полнолуние в отреставрированном амбаре XIX века высоко в Скалистых горах, Horse были как дома, и потрясающие песни о любви, отражающие баллады и мощные рок-треки ожили. Альбом, спродюсированный The Volume Dealer - Нилом Янгом и Нико Боласом, выйдет на виниле и компакт-диске. Кроме этого будет выпущено специальное лимитированное издание на виниле с фото-карточками и делюксовое издание, в которое войдут LP, CD и фильм на Blu-ray. Фильм с тем же названием - BARN - захватывает эту легендарную группу в ее стихии - в дикой природе, с их легким юмором, их братством, их человечностью и, конечно же, живой музыкой, записанной в их уникальной спонтанной манере. Blu-ray фильм режиссера Дэрил Ханны будет позже доступен и как отдельный релиз.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624876649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Barn
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Song Of The Seasons, Heading West, Change Aint Never Gonna, Canerican, Shape Of You, They Might Be Lost, Human Race, Tumblin Thru The Years, Welcome Back, Dont Forget Love
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытки
Страна производитель
США
Описание
Альбом знаменитого канадского музыканта Нила Янга и его коллектива Crazy Horse.. Новый альбом Нила Янга и Crazy Horse BARN выйдет 10 декабря 2021 года на Reprise Records, который является их домом с самого начала карьеры. Дебютный альбом группы EVERYBODY KNOWS THIS IS NOWHERE вышел в мае 1969 года. Сегодня в Crazy Horse входят Ральф Молина на барабанах, Билли Талбот на басу и мультиинструменталист Нильс Лофгрен. Лофгрен, один из основателей The Horse, играл на альбомах Tonight’s The Night, After The Gold Rush и Trans. 10 новых песен, в которых запечатлен грубый, своеобразный рок-н-ролльный дух и красота лирики, олицетворяющие классическую коллаборацию NYCH. Записанный этим летом в полнолуние в отреставрированном амбаре XIX века высоко в Скалистых горах, Horse были как дома, и потрясающие песни о любви, отражающие баллады и мощные рок-треки ожили. Альбом, спродюсированный The Volume Dealer - Нилом Янгом и Нико Боласом, выйдет на виниле и компакт-диске. Кроме этого будет выпущено специальное лимитированное издание на виниле с фото-карточками и делюксовое издание, в которое войдут LP, CD и фильм на Blu-ray. Фильм с тем же названием - BARN - захватывает эту легендарную группу в ее стихии - в дикой природе, с их легким юмором, их братством, их человечностью и, конечно же, живой музыкой, записанной в их уникальной спонтанной манере. Blu-ray фильм режиссера Дэрил Ханны будет позже доступен и как отдельный релиз.


Теги товара: Limited Edition
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Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка - по цене 2540 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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