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Mingus; Hampton; Richmond - Mingus Three (0603497841059) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mingus; Hampton; Richmond - Mingus Three (0603497841059) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 1
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 2
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 3
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 4
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 5
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 6
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 7
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 8
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 9
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 10
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 11
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 12
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 13
Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 1
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 2
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 3
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 4
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 5
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 6
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 7
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 8
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 9
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 10
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 11
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 12
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 13
  • Виниловая пластинка Mingus; Hampton; Richmond, Mingus Three (0603497841059) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647396
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mingus; Hampton; Richmond - Mingus Three (0603497841059) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mingus; Hampton; Richmond - Mingus Three (0603497841059) виниловая пластинка

Новое расширенное переиздание альбома Mingus Three 1957 года, згаменитого американский джазовый музыканта Чарльза Мингуса.. В этом году Rhino / Parlophone открывает Месяц Признательности Джазу (Jazz Appreciation Month) с одной из самых влиятельных фигур в американской музыке 20-го века, Чарльзом Мингусом, которому 22 апреля исполнилось бы 100 лет. В этом году наследие Мингуса будет в центре внимания с выпуском делюксового издания его альбома Mingus Three, как раз к столетнему юбилею виртуозного бас-гитариста, опытного пианиста, руководителя оркестра и композитора. Rhino/Parlophone приветствуют Мингуса обновленной версией записи 1957 года его трио с пианистом Хэмптоном Хоузом и барабанщиком Дэнни Ричмондом. К семи оригинальным трекам были добавлены восемь ранее не издававшихся сессионных записей, недавно случайно обнаруженные в хранилищах лондонского отжеления Parlophone. Бонус-треки включают разные дубли для всех альбомных треков, кроме одного (Laura), а также два блюзовых оригинала. MINGUS THREE: DELUXE EDITION поступит в продажу 22 апреля, в день рождения Мингуса, в виде 180-граммового двойного LP и двойного компакт-диска. Музыка поставляется в копии оригинальной обложки пластинки, выпущенной Jubilee Records, и в буклете с фотографиями той эпохи. В набор также вошли новые аннотации, написанные джазовым аранжировщиком и пианистом Сай Джонсоном, который сотрудничал с Мингусом в 1970-х годах и помогал аранжировать его альбом 1972 года Let My Children Hear Music. Он пишет: «Сессия Mingus Three была назначена на 9 июля 1957 года. Мингус и Хоуз принесли в студию свои истории: Мингус с длинным и мощным послужным списком активизма, возмущения и политических нападок, основанных на серьезном создании музыки, и фанфары Хоуза в виде джазовых наград и огромного успеха — и он умел играть!! Встреча в конечном итоге превратилась в диалог между Мингусом и Хоузом с пунктуацией от Ричмонда». Мингус записал сессию за один день с Хоузом, другом детства, который играл в группах с Чарли Паркером и Декстером Гордоном, и барабанщиком Дэнни Ричмондом, чье сотрудничество с басистом длилось более двух десятилетий. Mingus Three включал четыре стандарта («Yesterdays», «I Can’t Get Started», «Summertime» и «Laura»), две оригинальных композиции Мингуса («Back Home Blues» и «Dizzy Moods») и групповой джем «Hamp’s Blues». Бонусный материал позволяет по-новому взглянуть на основных исполнителей и предлагает альтернативные, но не менее интерессные версии альбомных треков, в том числе зажигательные дубли «Summertime» и «Hamp’s Blues». Музыка Мингуса продолжает привлекать новую аудиторию благодаря таким артистам, как Mingus Big Band (руководитель - его вдова Сью Мингус), Камаси Вашингтон, Крисси Хайнд (чей последний альбом включает кавер на Мингуса), Кэндис Спрингс, Элвис Костелло, Гэнг Старр (который сэмплирует его) и Джони Митчелл (написавшая тексты к его музыке). Его музыкальное наследие все еще продолжается и будет продолжать играть важную роль в истории музыки для многих будущих поколений.

Отзывы о товаре Mingus; Hampton; Richmond - Mingus Three (0603497841059) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Новое расширенное переиздание альбома Mingus Three 1957 года, згаменитого американский джазовый музыканта Чарльза Мингуса.. В этом году Rhino / Parlophone открывает Месяц Признательности Джазу (Jazz Appreciation Month) с одной из самых влиятельных фигур в американской музыке 20-го века, Чарльзом Мингусом, которому 22 апреля исполнилось бы 100 лет. В этом году наследие Мингуса будет в центре внимания с выпуском делюксового издания его альбома Mingus Three, как раз к столетнему юбилею виртуозного бас-гитариста, опытного пианиста, руководителя оркестра и композитора. Rhino/Parlophone приветствуют Мингуса обновленной версией записи 1957 года его трио с пианистом Хэмптоном Хоузом и барабанщиком Дэнни Ричмондом. К семи оригинальным трекам были добавлены восемь ранее не издававшихся сессионных записей, недавно случайно обнаруженные в хранилищах лондонского отжеления Parlophone. Бонус-треки включают разные дубли для всех альбомных треков, кроме одного (Laura), а также два блюзовых оригинала. MINGUS THREE: DELUXE EDITION поступит в продажу 22 апреля, в день рождения Мингуса, в виде 180-граммового двойного LP и двойного компакт-диска. Музыка поставляется в копии оригинальной обложки пластинки, выпущенной Jubilee Records, и в буклете с фотографиями той эпохи. В набор также вошли новые аннотации, написанные джазовым аранжировщиком и пианистом Сай Джонсоном, который сотрудничал с Мингусом в 1970-х годах и помогал аранжировать его альбом 1972 года Let My Children Hear Music. Он пишет: «Сессия Mingus Three была назначена на 9 июля 1957 года. Мингус и Хоуз принесли в студию свои истории: Мингус с длинным и мощным послужным списком активизма, возмущения и политических нападок, основанных на серьезном создании музыки, и фанфары Хоуза в виде джазовых наград и огромного успеха — и он умел играть!! Встреча в конечном итоге превратилась в диалог между Мингусом и Хоузом с пунктуацией от Ричмонда». Мингус записал сессию за один день с Хоузом, другом детства, который играл в группах с Чарли Паркером и Декстером Гордоном, и барабанщиком Дэнни Ричмондом, чье сотрудничество с басистом длилось более двух десятилетий. Mingus Three включал четыре стандарта («Yesterdays», «I Can’t Get Started», «Summertime» и «Laura»), две оригинальных композиции Мингуса («Back Home Blues» и «Dizzy Moods») и групповой джем «Hamp’s Blues». Бонусный материал позволяет по-новому взглянуть на основных исполнителей и предлагает альтернативные, но не менее интерессные версии альбомных треков, в том числе зажигательные дубли «Summertime» и «Hamp’s Blues». Музыка Мингуса продолжает привлекать новую аудиторию благодаря таким артистам, как Mingus Big Band (руководитель - его вдова Сью Мингус), Камаси Вашингтон, Крисси Хайнд (чей последний альбом включает кавер на Мингуса), Кэндис Спрингс, Элвис Костелло, Гэнг Старр (который сэмплирует его) и Джони Митчелл (написавшая тексты к его музыке). Его музыкальное наследие все еще продолжается и будет продолжать играть важную роль в истории музыки для многих будущих поколений.
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Mingus; Hampton; Richmond - Mingus Three (0603497841059) виниловая пластинка - стоимость товара 3630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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