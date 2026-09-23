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Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка

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Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка - фото 1
Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка - фото 2
Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rico Nasty
Альбом (сингл)
Nightmare Vacation
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка - фото 2
  • Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647382
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rico Nasty
Альбом (сингл)
Nightmare Vacation
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Candy, Dont Like Me, Check Me Out, iPhone, STFU, Back & Fourth, Girl Scouts, Let It Out, Loser, No Debate, Pussy Poppin, OHFRx, 10Fo, Own It, Smack A Bitch (Remix), Smack A Bitch (Bonus) Money Maker, Next Girl, Run Right Back, Sister, Tighten Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка

Дебютный альбом королевы панк-рэпа и трендсеттерши Рико Насти.

Отзывы о товаре Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Rico Nasty
Альбом (сингл)
Nightmare Vacation
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Candy, Dont Like Me, Check Me Out, iPhone, STFU, Back & Fourth, Girl Scouts, Let It Out, Loser, No Debate, Pussy Poppin, OHFRx, 10Fo, Own It, Smack A Bitch (Remix), Smack A Bitch (Bonus) Money Maker, Next Girl, Run Right Back, Sister, Tighten Up
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом королевы панк-рэпа и трендсеттерши Рико Насти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Nasty - Nightmare Vacation (0075678645129) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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