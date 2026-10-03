Top.Mail.Ru
Milli Vanilli - The Best Of (0196588416910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Milli Vanilli - The Best Of (0196588416910) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Milli Vanilli, The Best Of (0196588416910)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647252
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Milli Vanilli - The Best Of (0196588416910) виниловая пластинка

35-летие поп-сенсации Milli Vanilli отмечается специальным релизом, отдающим дань уважения нестареющим хитам культовой группы: The Best Of Milli Vanilli (35th Anniversary). Эта компиляция обещает поклонникам путешествие по песням, сформировавшим целую эпоху, включая такие хит-парады, как Girl You Know Its True, Blame It On the Rain, Im Gonna Miss You и Baby Dont Forget My Number. Эти песни продолжают вдохновлять слушателей по всему миру и демонстрируют непреходящее влияние Milli Vanilli на музыкальный ландшафт. Milli Vanilli была одной из самых популярных музыкальных групп конца 80-х - начала 90-х годов, продав по всему миру более 8 млн. копий своего первого альбома All Or Nothing. Их дебютный хит Girl, You Know Its True вызвал уникальный ажиотаж, превративший двух бывших клубных танцоров Роба Пилатуса и Фаба Морвана в поп-суперзвезд. Они были признаны, обожаемы и прославлены. в 1990 году группа была удостоена премии Грэмми в номинации Лучший новый артист, которая впоследствии была отозвана после того, как стало известно, что Роб Пилатус и Фаб Морван - лицо проекта - никогда не пели. Продюсером песен выступил Фрэнк Фариан (Frank Farian) - автор других групп, таких как Boney M, La Bouche и No Mercy, - а в качестве вокалистов использовались голоса Брэда Хауэлла, Джона Дэвиса, Джоди Рокко, Линды Рокко и Чарльза Шоу.

Отзывы о товаре Milli Vanilli - The Best Of (0196588416910) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
35-летие поп-сенсации Milli Vanilli отмечается специальным релизом, отдающим дань уважения нестареющим хитам культовой группы: The Best Of Milli Vanilli (35th Anniversary). Эта компиляция обещает поклонникам путешествие по песням, сформировавшим целую эпоху, включая такие хит-парады, как Girl You Know Its True, Blame It On the Rain, Im Gonna Miss You и Baby Dont Forget My Number. Эти песни продолжают вдохновлять слушателей по всему миру и демонстрируют непреходящее влияние Milli Vanilli на музыкальный ландшафт. Milli Vanilli была одной из самых популярных музыкальных групп конца 80-х - начала 90-х годов, продав по всему миру более 8 млн. копий своего первого альбома All Or Nothing. Их дебютный хит Girl, You Know Its True вызвал уникальный ажиотаж, превративший двух бывших клубных танцоров Роба Пилатуса и Фаба Морвана в поп-суперзвезд. Они были признаны, обожаемы и прославлены. в 1990 году группа была удостоена премии Грэмми в номинации Лучший новый артист, которая впоследствии была отозвана после того, как стало известно, что Роб Пилатус и Фаб Морван - лицо проекта - никогда не пели. Продюсером песен выступил Фрэнк Фариан (Frank Farian) - автор других групп, таких как Boney M, La Bouche и No Mercy, - а в качестве вокалистов использовались голоса Брэда Хауэлла, Джона Дэвиса, Джоди Рокко, Линды Рокко и Чарльза Шоу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Milli Vanilli - The Best Of (0196588416910) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...