Milli Vanilli - The Best Of (0196588416910) виниловая пластинка
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Описание товара Milli Vanilli - The Best Of (0196588416910) виниловая пластинка
35-летие поп-сенсации Milli Vanilli отмечается специальным релизом, отдающим дань уважения нестареющим хитам культовой группы: The Best Of Milli Vanilli (35th Anniversary). Эта компиляция обещает поклонникам путешествие по песням, сформировавшим целую эпоху, включая такие хит-парады, как Girl You Know Its True, Blame It On the Rain, Im Gonna Miss You и Baby Dont Forget My Number. Эти песни продолжают вдохновлять слушателей по всему миру и демонстрируют непреходящее влияние Milli Vanilli на музыкальный ландшафт. Milli Vanilli была одной из самых популярных музыкальных групп конца 80-х - начала 90-х годов, продав по всему миру более 8 млн. копий своего первого альбома All Or Nothing. Их дебютный хит Girl, You Know Its True вызвал уникальный ажиотаж, превративший двух бывших клубных танцоров Роба Пилатуса и Фаба Морвана в поп-суперзвезд. Они были признаны, обожаемы и прославлены. в 1990 году группа была удостоена премии Грэмми в номинации Лучший новый артист, которая впоследствии была отозвана после того, как стало известно, что Роб Пилатус и Фаб Морван - лицо проекта - никогда не пели. Продюсером песен выступил Фрэнк Фариан (Frank Farian) - автор других групп, таких как Boney M, La Bouche и No Mercy, - а в качестве вокалистов использовались голоса Брэда Хауэлла, Джона Дэвиса, Джоди Рокко, Линды Рокко и Чарльза Шоу.
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