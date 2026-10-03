Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка
United Abominations - 11-ая студийная работа Megadeth, изданная в 2007 году. За исключением фронтмена коллектива, Дэйва Мастейна, в записи принимали участие вновь прибывшие участники. Пластинка получила положительные отзывы от критиков и заняла 8 место в Billboard 200. Журнал Guitar World признал "United Abominations" лучшим метал-альбомом 2007 года. Ремастированное переиздание на черном виниле, впервые за 12 лет!. Megadeth - американская трэш-метал группа из Лос-Анджелеса, образовалась в 1983 году. Она входит в четверку самых успешных коммерческих трэш-метал проектов (наряду со Slayer, Metallica и Anthrax). В общей сложности было выпущено 13 альбомов, которые разошлись тиражом в 38 миллионов копий. Семь пластинок получили золотой статус, пять - платиновый. Состав часто менялся, за исключением Дэйва Мастейна - бессменного лидера группы.
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