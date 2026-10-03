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Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка

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Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 1
Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 2
Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 3
Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 4
Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 5
Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 6
Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 7
Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 8
Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 9
Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 10
Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
United Abominations
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 1
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 2
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 3
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 4
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 5
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 6
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 7
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 8
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 9
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 10
  • Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647034
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538374063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
United Abominations
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sleepwalker, Washington Is Next!, Never Walk Alone...A Call To Arms, United Abominations, Gears Of War, Blessed Are The Dead, Play For Blood, ? Tout Le Monde, Amerikhastan, You're Dead, Burnt Ice
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка

United Abominations - 11-ая студийная работа Megadeth, изданная в 2007 году. За исключением фронтмена коллектива, Дэйва Мастейна, в записи принимали участие вновь прибывшие участники. Пластинка получила положительные отзывы от критиков и заняла 8 место в Billboard 200. Журнал Guitar World признал "United Abominations" лучшим метал-альбомом 2007 года. Ремастированное переиздание на черном виниле, впервые за 12 лет!. Megadeth - американская трэш-метал группа из Лос-Анджелеса, образовалась в 1983 году. Она входит в четверку самых успешных коммерческих трэш-метал проектов (наряду со Slayer, Metallica и Anthrax). В общей сложности было выпущено 13 альбомов, которые разошлись тиражом в 38 миллионов копий. Семь пластинок получили золотой статус, пять - платиновый. Состав часто менялся, за исключением Дэйва Мастейна - бессменного лидера группы.

Отзывы о товаре Megadeth, United Abominations (4050538374063) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538374063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
United Abominations
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sleepwalker, Washington Is Next!, Never Walk Alone...A Call To Arms, United Abominations, Gears Of War, Blessed Are The Dead, Play For Blood, ? Tout Le Monde, Amerikhastan, You're Dead, Burnt Ice
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
United Abominations - 11-ая студийная работа Megadeth, изданная в 2007 году. За исключением фронтмена коллектива, Дэйва Мастейна, в записи принимали участие вновь прибывшие участники. Пластинка получила положительные отзывы от критиков и заняла 8 место в Billboard 200. Журнал Guitar World признал "United Abominations" лучшим метал-альбомом 2007 года. Ремастированное переиздание на черном виниле, впервые за 12 лет!. Megadeth - американская трэш-метал группа из Лос-Анджелеса, образовалась в 1983 году. Она входит в четверку самых успешных коммерческих трэш-метал проектов (наряду со Slayer, Metallica и Anthrax). В общей сложности было выпущено 13 альбомов, которые разошлись тиражом в 38 миллионов копий. Семь пластинок получили золотой статус, пять - платиновый. Состав часто менялся, за исключением Дэйва Мастейна - бессменного лидера группы.
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Отзывы


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