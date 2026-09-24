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Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка

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Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка - фото 1
Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Moloko I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Moloko I Am Not A Doctor
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка - фото 1
  • Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676201
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Moloko I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Moloko I Am Not A Doctor
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Flipside, Knee Deepen, Blink, Stylophone Pet, Downsized, Sorry, Sing It Back, Pretty Bridges, Be Like You, Caught In A Whisper, Dr. Zee, The ID, Tatty Narja, Over My Head, Should’ve Been Could’ve Bee
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка

Альбом Молоко I Am Not A Doctor был выпущен в 1998 году и включает в себя хит "Sing It Back". Альбом демонстрирует уникальное сочетание электронной, танцевальной и поп-музыки Moloko с характерным вокалом Ройзин Мерфи и продюсированием Марка Брайдона.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Moloko I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Moloko I Am Not A Doctor
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Flipside, Knee Deepen, Blink, Stylophone Pet, Downsized, Sorry, Sing It Back, Pretty Bridges, Be Like You, Caught In A Whisper, Dr. Zee, The ID, Tatty Narja, Over My Head, Should’ve Been Could’ve Bee
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Альбом Молоко I Am Not A Doctor был выпущен в 1998 году и включает в себя хит "Sing It Back". Альбом демонстрирует уникальное сочетание электронной, танцевальной и поп-музыки Moloko с характерным вокалом Ройзин Мерфи и продюсированием Марка Брайдона.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moloko - I Am Not A Doctor (coloured) 8719262029194 виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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