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Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка

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Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 1
Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 2
Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 3
Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 4
Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 5
Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 6
Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Living Proof
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 2
  • Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 3
  • Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 4
  • Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 5
  • Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 6
  • Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636362
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748981174]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Living Proof
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Years Young, Thank Me Someday, On The Road, Stay Around A Little Longer - Guy, Buddy Featuring King, B. B., Key Don't Fit, Living Proof, Where The Blues Begins - Guy, Buddy Featuring Santana, Carlos, Too Soon, Everybody's Got To Go, Let The Door Knob Hit Ya, Guess What, Skanky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка

Living Proof — 26-й студийный альбом американского блюзового музыканта, пятикратного обладателя премии «Грэмми» Джорджа «Бадди» Гая.

Отзывы о товаре Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748981174]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Living Proof
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Years Young, Thank Me Someday, On The Road, Stay Around A Little Longer - Guy, Buddy Featuring King, B. B., Key Don't Fit, Living Proof, Where The Blues Begins - Guy, Buddy Featuring Santana, Carlos, Too Soon, Everybody's Got To Go, Let The Door Knob Hit Ya, Guess What, Skanky
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Living Proof — 26-й студийный альбом американского блюзового музыканта, пятикратного обладателя премии «Грэмми» Джорджа «Бадди» Гая.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buddy Guy - Living Proof (8713748981174) виниловая пластинка - стоимость товара 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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