Manfred Mann - Soul Of Mann (5060051334221) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 647009
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Manfred Mann - Soul Of Mann (5060051334221) виниловая пластинка
Переиздание компиляции Манфреда Манна 1967 года. В альбом вошли 14 инструментальных композиций группы Манфреда Манна в период с 1963 по 1967 год. Компиляция содержит инструментальные каверы на известные композиции групп The Rolling Stones, The Who, The Yardbirds, а также оригинальные сочинения Менфреда Менна. Издание на черном виниле в формате Моно. Манфред Манн - южноафриканский и британский клавишник, аранжировщик и композитор. Лидер групп Manfred Mann, Manfred Mann Chapter Three и Manfred Manns Earth Band.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Переиздание компиляции Манфреда Манна 1967 года. В альбом вошли 14 инструментальных композиций группы Манфреда Манна в период с 1963 по 1967 год. Компиляция содержит инструментальные каверы на известные композиции групп The Rolling Stones, The Who, The Yardbirds, а также оригинальные сочинения Менфреда Менна. Издание на черном виниле в формате Моно. Манфред Манн - южноафриканский и британский клавишник, аранжировщик и композитор. Лидер групп Manfred Mann, Manfred Mann Chapter Three и Manfred Manns Earth Band.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Manfred Mann - Soul Of Mann (5060051334221) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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