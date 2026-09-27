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Manfred Mann - Soul Of Mann (5060051334221) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Manfred Mann - Soul Of Mann (5060051334221) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Mann, Manfred, Soul Of Mann (5060051334221) - фото 1
Виниловая пластинка Mann, Manfred, Soul Of Mann (5060051334221) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Mann, Manfred, Soul Of Mann (5060051334221) - фото 1
  • Виниловая пластинка Mann, Manfred, Soul Of Mann (5060051334221) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647009
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Manfred Mann - Soul Of Mann (5060051334221) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manfred Mann - Soul Of Mann (5060051334221) виниловая пластинка

Переиздание компиляции Манфреда Манна 1967 года. В альбом вошли 14 инструментальных композиций группы Манфреда Манна в период с 1963 по 1967 год. Компиляция содержит инструментальные каверы на известные композиции групп The Rolling Stones, The Who, The Yardbirds, а также оригинальные сочинения Менфреда Менна. Издание на черном виниле в формате Моно. Манфред Манн - южноафриканский и британский клавишник, аранжировщик и композитор. Лидер групп Manfred Mann, Manfred Mann Chapter Three и Manfred Manns Earth Band.

Отзывы о товаре Manfred Mann - Soul Of Mann (5060051334221) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание компиляции Манфреда Манна 1967 года. В альбом вошли 14 инструментальных композиций группы Манфреда Манна в период с 1963 по 1967 год. Компиляция содержит инструментальные каверы на известные композиции групп The Rolling Stones, The Who, The Yardbirds, а также оригинальные сочинения Менфреда Менна. Издание на черном виниле в формате Моно. Манфред Манн - южноафриканский и британский клавишник, аранжировщик и композитор. Лидер групп Manfred Mann, Manfred Mann Chapter Three и Manfred Manns Earth Band.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manfred Mann - Soul Of Mann (5060051334221) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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